Die Karnevalisten stehen schon in den Startlöchern, die Session ist in Sichtweite. Dementsprechend beginnen die Vorbereitungen für Kinderkarnevalsumzug, der am 22. Februar seine 14. Auflage erfährt. Am Dienstagabend fand das erste Vorbereitungstreffen im Bürgerzentrum Schuhfabrik statt.

Bisher haben sich sieben Kitas und Schulen fest angemeldet, die Organisationsleiterinnen Tanja Bultmann und Andrea Sudholt erwarten in den kommenden Wochen weitere. „Ich gehe davon aus, dass wir wieder um die 1000 Teilnehmer haben“, sagte Tanja Bultmann. Sie wies darauf hin, dass auch private Gruppen wie Freundeskreise oder Sportvereine eingeladen sind, sich dem Zug anzuschließen. Bis Mitte Januar sollten die Anmeldungen erfolgt sein.

Das Sessionsmotto „Heart Rock Café Ahlensia“ traf nicht bei allen Teilnehmern des Vorbereitungstreffens auf Gegenliebe, aber Andrea Sudholt federte ab: „Ihr könnt alles machen.“ Es sei aber wünschenswert, wenn sich die Kostüme am Thema orientieren. Der Begriff Heart­, also Herz, biete allerlei Gestaltungsmöglichkeiten.

Beim Umzug wieder mit dabei sind die kommenden Tollitäten der Narrhalla Ahlensis, also Stadtprinz und Kinderprinzenpaar. Eingeplant sind auch die Happy Trumpets, Nord-West-Humor und der Fanfarenzug Neustrelitz. Gesucht werden noch ehrenamtliche Ordner, die mindestens 15 Jahre alt sein müssen.

Der Umzugsweg bleibt wie gehabt, ebenso das Alkohol- und Konfettiverbot. Um 14.11 Uhr setzt sich der Lindwurm in Bewegung. Vorher werden Getränke und Waffeln auf dem Parkplatz angeboten. Nach Rückkehr zum Büz werden wie gewohnt die drei Gruppen mit den schönsten Kostümierungen aus Kindergärten, Grundschulen und Freundeskreisen prämiert, bevor dann die Kinderdisco steigt.

Wer Tipps braucht, kann sich an das Orgateam wenden. Anmeldungen sind möglich bei Tanja Bultmann unter Telefon 01 60 / 91 05 93 82, bei Andrea Sudholt unter 01 70 / 1 63 52 10 oder per Mail an kinderumzug-ahlen@web.de.