Das ehrgeizige Ziel von 15 0000 Gesamtkilometern wurde beim diesjährigen „Stadtradeln“ zwar um 479 Kilometer verpasst, trotzdem können die Ahlener Starter stolz sein. Mit 686 Teilnehmern in 34 Teams gab‘s in der dritten Auflage erneut eine Steigerung.

„Das Stadtradeln kommt bei uns an“, lobte Bürgermeister Dr. Alexander am Dienstagabend bei der Siegerehrung im Rathaus die Teilnehmer. Denn bei der bundesweiten Aktion wurden in Ahlen zwischen dem 25. August und dem 14. September 14 521 Kilometer gefahren und so 21 Tonnen CO-Ausstoß vermieden. Deutschlandweit kamen sogar 80 Millionen Kilometer mit über 450 000 Radfahrern zusammen. Die Botschaft, dass Radfahren klimafreundlich und gesund ist, wurde also erfolgreich vermittelt.

In der Endabrechnung kann sich Ahlen sehen lassen. Die Stadt belegte unter 1127 Kommunen kategorie­nüber­greifend den 20. Platz, im Bereich der Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern sogar den sechsten Rang. „Vielleicht kommen wir ja bundesweit mal unter die ersten drei“, setzte der Bürgermeister gleich ein neues Ziel.

Im Schulbereich wurde die Klasse 10a der Overbergschule (4518 Gesamtkilometer) ausgezeichnet, gefolgt von der Klasse 10b (3443 Kilometer) und der Klasse 6b (1577 Kilometer), ebenfalls von der Overbergschule. Für die Siegerklasse gab es zur Belohnung Kinogutscheine.

Die insgesamt am meisten gefahrenen Kilometer schaffte das Team „ Kette Winkelmann “ mit 24 293 Kilometer. „Bartholomäus-Kirche in Bewegung“ (14 530 Kilometer) und der Löschzug der Hauptwache (11 462 Kilometer) kamen als nachfolgende Teams ebenfalls in den fünfstelligen Bereich. Das Team Winkelmann erhielt Gutscheine für das Parkbad.

Die Radsportfreunde Ahlen stellten das Team mit den am meisten gefahrenen Kilometern pro Fahrer (690 Kilometer / Radler) und darf sich damit auf eine Betriebsbesichtigung bei LR Health & Beauty freuen. Es folgten die Teams „Drahtesel“ (685 Kilometer) und „Radeln mit Sinn“ (510 Kilometer).

Bei den besten Einzelfahrern legte Uwe Geßner von den Radsportfreunden Ahlen mit 2071 die meisten Kilometer zurück. „Für mich war das eine Vorbereitung auf den Münsterland-Giro“, bekannte er. Frank Keitemeier (1765 Kilometer / „Kette Winkelmann“), Laura Isenberg (1600 Kilometer / Löschzug Hauptwache), Martin Gröne (1534 Kilometer / „Kette Winkelmann“) und Marion Keitemeier (1345 Kilometer / „Kette Winkelmann“) belegten die weiteren Plätze.

Zum Abschluss wurde ein Film gezeigt, der die neuen Radverkehrsführungen in Ahlen anschaulich erklärt. Er kann auch unter www.pedahlen.de aufgerufen werden. Von den Siegern des „Stadtradelns“ bekam er großen Applaus.