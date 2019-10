Im Vorfeld der Sondersitzung des Schul- und Kulturausschusses, der sich am Montag mit der Errichtung einer zweiten Gesamtschule befasst, treten Britta Tomsa und Norbert Fleischer auf die Bremse.

Die Präsentation der zu erwartenden Schülerzahlen in dem Eckdatenpapier für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans in der Sitzung des Schul-und Kulturausschusses hätten gezeigt, dass das Thema noch nicht entscheidungsreif sei, heißt es in einer Pressemitteilung der FDP „Die Sekundarschule ist gerade erst Talentschule geworden. Wir sollten jetzt erst mal abwarten, welche Verbesserungen sich daraus ergeben“, fordert Britta Tomsa, sachkundige Bürgerin im Ausschuss. „Und die sind nicht unerheblich“, ergänzt Norbert Fleischer.

Der Vize-Partei- und Fraktionsvorsitzende verweist auf die Klassenstärke, die maximal 25 Schüler und damit eine günstigere Lehrer-Schüler-Relation aufweise. Im Übrigen werde die Klientel keine andere, indem man das Etikett austausche und statt Sekundarschule dann Gesamtschule auf das Schild schreibe. Auch andere Argumente für eine schnelle Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule halten Tomsa und Fleischer für vorgeschoben. Zum Beispiel, dass Eltern und Kinder die Gesamtschule bevorzugten, weil dort kein Wechsel beim Erreichen der Oberstufe nötig wäre und die Kinder in ihrem vertrauten Schulumfeld bleiben könnten. „Die Oberstufen der weiterführenden Schulen müssen beim Kurssystem sowieso kooperieren“, stellt Britta Tomsa abschließend fest.