SPD: Ein Friedwald für Ahlen

Die SPD hat sich die letzte Ratssitzung des Jahres 2018 gut gemerkt. Damals stellte die CDU-Fraktion zur Haushaltsverabschiedung zehn Anträge und handelte sich dafür Kritik und Spott der anderen Fraktionen ein. Für die Etatberatungen dieses Jahres legten die Sozialdemokraten noch eins drauf und schickten von ihrer Haushaltsklausurtagung am Wochenende in Altastenberg 14 Anträge an den Bürgermeister auf die Reise. „Mit der Maßgabe, dass sie in den Fachausschüssen beraten werden“, erläuterte Gabi Duhme bei einem Pressegespräch am Dienstagabend im Rathaus.

Neben dem Antragspaket, das die SPD-Kommunalpolitiker als Ergebnis ihrer beiden Arbeitsgruppen „Soziales, Jugend, Schule und Kultur“ sowie „Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung“ zusammenstellten, hat die Fraktion noch einige Themen im Köcher, die in der kommenden Zeit nach und nach auf die politische Agenda kommen sollen. So unterstützt sie die Bemühungen um eine möglichst zügige Nachfolge von Stadtbaurat An­dreas Mentz, tritt aber im Unterschied zu den kleinen Fraktionen beim Thema zweiter Beigeordneter auf die Bremse. „Der Zeitpunkt ist eindeutig zu früh. Zur Kommunalwahl treten wir mit einem eigenen Kandidaten an, mit dem Ziel, den nächsten Bürgermeister zu stellen“, gaben Duhme und ihr Vize Frank Viehfeger zu Protokoll. Erst danach stelle sich die Frage nach der Festlegung der Geschäftsbereichen.

Wie beim Stadtbaurat wünschen sich die Genossen auch bei der Nachfolgeregelung für die Leitung des Personalamtes die Einschaltung einer Personalberatungsfirma. Zugleich sprach sich Gabi Duhme gegen eine interne Lösung aus. Der Blick von außen tue der Verwaltung gut, in der ohnehin ein beträchtlicher Teil leitender Kräfte in absehbarer Zeit aus Altersgründen ausscheide.

Ein ganz anderes Thema: Frank Viehfeger kann sich für Ahlen gut die Anlegung eines Friedwaldes vorstellen. Die Erfahrungen zeigten, dass immer mehr Menschen diese Form der Bestattung wählten. Die Ahlener seien gezwungen, nach Freckenhorst oder Warendorf auszuweichen. Als möglicher Standort kommt für Viehfeger die Langst im Bereich Rodelberg bis zum ehemaligen Tiergehege in Frage. „Wir sind hier aber in keiner Weise festgelegt“, versicherte der Fraktionsvize.

Auch bei den Bädern sehen die Sozialdemokraten Nachrüstungsbedarf. Weniger beim Parkbad als vielmehr beim Freibad. Als Stichwort nannte Gabi Duhme das Thema Beschattung. Ihre Forderung: „Das Freibad muss attraktiver gemacht werden.“