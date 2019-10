Zu einem Besuch mit geführten Rundgängen laden die Ahlener Umweltbetriebe wieder am Samstag, 9. November, ein. „Auf dem Baufeld lassen sich die künftigen Strukturen schon sehr gut erkennen“, sagt Betriebsleiter Bernd Döding , der zusammen mit seinem Kollegen Jan Hintemann vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt kenntnisreich das Projekt erläutern wird. Auch der Innenausbau der Verwaltungsgebäude und Hallen ist weit fortgeschritten und sehenswert.

Im Frühjahr 2020 werden die Umweltbetriebe das neue Betriebsgelände beziehen. An Ostberg und Daimlerstraße entstehen derzeit auf dem Areal des früheren Güterbahnhofes moderne Neubauten, die zeitgemäßen Ansprüchen an Kunden- und Mitarbeiterfreundlichkeit gerecht werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu Begehungen der Baustelle am Samstag, 9. November, von 10 bis 13 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist der Zugang zur Baustelle am Ostberg. Die Führungen dauern jeweils circa 75 Minuten.

Die Umweltbetriebe bitten um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Jede Gruppe besteht aus maximal 20 Personen. Um 10 Uhr und um 11.30 Uhr werden jeweils zwei Führungen beginnen. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 59-516 entgegengenommen.

Wer dem Baubetriebs- und Wertstoffhof „live“ beim Wachsen zuschauen möchte, kann das auch im Internet. Auf der Homepage der Stadt Ahlen ( www.ahlen.de ) zeigt die auf der Baustelle installierte Webcam regelmäßig die Fortschritte.