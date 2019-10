Es funkte beim Job-Speed-Dating

Damit hatte der 26-jährige Pascal Wächter aus Warendorf nicht gerechnet. Ausgerechnet in Ahlen, in der Lohnhalle beim Job-Speed-Dating der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster und der Bildungssparte des TÜV-Nord am Mittwoch, ergab sich ganz nebenbei eine interessante Arbeitsperspektive. Der ehemalige Personaldisponent wollte etwas anderes machen, der weite Bereich Internet schwebte ihm vor. „Schuster bleib’ bei deinen Leisten – also habe ich mich um Termine in meinem Bereich gekümmert“, berichtet Wächter. Doch für ihn kam es ganz anders.

„Wir haben dieses einfache Format angeboten, weil es nicht so zeitintensiv und langsam ist wie die üblichen Bewerbungsverfahren“, beschreibt Johanna Jannsen, stellvertretende Teamleiterin der Arbeitsvermittlung, den Grund für die Zusammenarbeit mit dem TÜV-Nord. Der wird von Bereichsleiter Ludger Engels vertreten und umgesetzt. „Das charmante an dieser Bewerbungsform ist die leichte Kontaktaufnahme“, findet Ludger Engels. So entfällt der ganze „Schriftkram“. Jeder Bewerber hat ein Din-A 4-Blatt mit den wichtigen Daten, und dann geht’s los.

„Draußen vor der Tür kam ich beim Luftschnappen ins Gespräch“, sagt Pascal Wächter Foto: Peter Schniederjürgen

Dabei arbeiten TÜV und Arbeitsagentur eng zusammen. „Wir liefern die Profile der angeboten Jobs und der Unternehmen“, führt Jannsen aus. Dazu werden die Dating-Teilnehmer vom TÜV zuvor über drei Tage intensiv auf das Speed-Dating vorbereitet. „Wir analysieren den Bewerber, suchen seine Stärken und bauen ihn damit auf“, fasst Engels zusammen. Tipps für die gelungene Gesprächsführung runden die Vorbereitung ab. So werden selbstbewusste Bewerber und Arbeitgeber schließlich miteinander bekanntgemacht.

Diese haben nun zehn Minuten Zeit, um sich zu beschnuppern. Die Gesprächstermine wurden im Vorfeld abgestimmt. Dann sitzen sie sich gegenüber. Für beide Seiten ein wichtiger Moment. Stimmt die Chemie, kann man sich leiden? Das ist im Kontakt „vis-à-vis“ deutlich leichter zu entscheiden, als über die klassische Papierform. „Dazu kommt noch die Initiativbewerbung, wenn einem Bewerber ein Stellenprofil gefällt, was er vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte“, betont Engel.

So geschehen bei Pascal Wächter. „Draußen vor der Tür kam ich beim Luftschappen ins Gespräch“, berichtet der Jobsuchende. Und siehe da, es bot sich für den Warendorfer eine sehr vielversprechende Alternative. „Ich bin recht guter Hoffnung, dass sich das vertieft“, fasst er zusammen. Für ihn bot die Veranstaltung eine ideale Plattform für Anbieter und Nachfrager. „Hier begegnet man sich auf Augenhöhe und kann sich eins zu eins präsentieren“, beschreibt er seine Erfahrung. Und daher kann er das Job-Speed-Dating nur weiterempfehlen.