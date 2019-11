Aufgrund des zu erwartenden hohen Interesses der Öffentlichkeit an den Beratungen in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am kommenden Montag, 4. November, wird die Sitzung vom Saal II in den Ratssaal des Rathauses verlegt, meldet die Stadt Ahlen.

Einziger Tagesordnungspunkt ist die Einrichtung einer zweiten Gesamtschule. Damit verbunden ist die Zukunft der Städtischen Sekundarschule. Beginn ist um 17 Uhr.