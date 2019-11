Ahlen -

„Bella Italia“ – unter dieser Überschrift stehen die diesjährigen Weihnachtskonzerte, zu denen der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr in die Paul-Gerhardt-Kirche einlädt.