Ahlen -

Mit einem rasanten, besinnlichen, humorvollen und auch klassischen Programm verschiedener Lieder, Schlager und Chansons hoffen „Die Wersetöne“ am Samstag, 23. November, um 19 Uhr zahlreiche und spendenfreudige Besucher in die Aula der Sekundarschule an der Sedanstraße zu locken. Denn der Chor singt zugunsten des Ahlener „Forums gegen Armut“.