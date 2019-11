Die Freunde des Blues-Rock kommen bei der nächsten Veranstaltung der Initiative „Rock am Schacht“ auf ihre Kosten. Am Freitag, 15. November, stehen ab 20 Uhr zwei gestandene Bands dieses Genre auf der Bühne der Lohnhalle der Zeche Westfalen. Mit vielen bekannten Standards und Improvisationen wird der Abend den in dieser Jahreszeit aufkommenden Novemberblues sicher gut vertreiben.

Im feinen Zwirn

Die „White River Blues Band“ besteht aus vier ambitionierten Musikern aus Hamm, Dortmund und Münster. Sie wollen das Publikum mit mal seichteren und mal härteren Klängen beglücken. Alles in Allem steht diese Band jedoch für eins: Blues Rock. In den feinsten Zwirn gehüllt werden die Jungs nicht nur durch ihre Optik für einen heißen Abend im kalten November sorgen, sondern auch durch einen Sound, der es gar nicht zulassen wird, ruhig sitzen zu bleiben. Dafür sorgt besonders der Schlagzeuger Matthias Resch, der als Schulleiter in Ahlen bekannt ist.

„Touch of Blue“ Foto: privat

Mit einem „Touch of Blue“ geht es dann in den zweiten Teil des Abends. Auch nach vielen Jahren Bandgeschichte entzieht sich das musikalische Konzept von Touch Of Blue einer eindeutigen Zuordnung: Es besteht aus einem Schuss Blues, Rock und Country, einer Prise Folk, reichlich sphärischen Gitarren und der ausdrucksstarken Stimme von Frontfrau Sylke Wollbold. Hier dominiert filigrane, handgemachte, abwechslungsreiche Musik zum Zuhören und Mitgrooven.

Mitgrooven

Der Output der fünf Musiker ist durchweg so stimmig, dass die Band nie das Verlangen hatte, Songs zu covern.

Zur Band gehören neben Sängerin Sylke Wollbold noch Jörg Meurisch (Drums), Dirk Schulte (Bass), Christoph „Moses“ Hohoff (Gitarre, Gesang) und Frank „Hank“ Lahme (Gitarre).

Die Macher von Rock am Schacht und die Projektgesellschaft Westfalen freuen sich auf einen tollen Abend mit überaus tanzbarer Musik.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.