Nach 15 Monaten Bauzeit fand am Freitagvormittag die Eröffnungsfeier des Seniorenzentrums Herbert Wolff an der Paul-Gerhardt-Kirche statt. Damit blieb die Errichtung der beiden Gebäude voll im Zeitplan. Alle Redner zeigten sich davon überzeugt, dass Namensgeber Pfarrer Herbert Wolff die neue Einrichtung sicher gefallen hätte.

„Es sind so viele Leute gekommen, unglaublich!“, freute sich Betreiber Michael Kamp vom AP-Pflegedienst beim Blick in die Reihe der Gäste. Mitarbeiter, zukünftige Bewohner, am Bau beteiligte Personen, Nachbarn und sogar Monika Schüller-Majowski , Enkelin des Namensgebers Herbert Wolff, wollten sich die offizielle Eröffnung mit Gelegenheiten zur Teilnahme an Führungen nicht entgehen lassen.

Ökumenischer Gottesdienst

„Mit bewegten Herzen sind sie gekommen“, stellte dann auch der evangelische Pfarrer Martin Frost fest, der mit seinem katholischen Amtsbruder Hubert Schöning den ökumenischen Eröffnungsgottesdienst zelebrierte. „Ich spüre hier heute den Generationenvertrag, von Kindesbeinen an bis zum hohen Alter weihen wir das Seniorenzentrum ein“, stellte Pfarrer Schöning treffend fest.