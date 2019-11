„Wir lassen niemanden aus der Pflicht“

2004 bezog Birgit Lohmeyer mit ihrem Ehemann Horst Lohmeyer den Forsthof Jamel in der Gemeinde Gägelow bei Wismar. Mit dem 2007 ins Leben gerufenen Open-Air-Festival „Jamel rockt den Förster“ engagiert sich das Ehepaar gegen Rechtsextremismus und Neonazis, die sich in der mecklenburgischen Gemeinde breit gemacht haben. Unser Mitarbeiter Dierk Hartleb sprach mit Birgit Lohmeyer im Vorfeld der Gedenkfeier.

Frau Lohmeyer, Sie leben seit 2004 auf dem Forsthof in dem kleinen Dorf Jamel, das zur Gesamtgemeinde in Gägelow gehört. Wie präsent ist die rechtsradikale Szene im täglichen Leben in Jamel und in Gägelow?

Birgit Lohmeyer: Die gewaltbereite rechtsextreme Szene in unserer Region übt seit Jahrzehnten ihre Einschüchterungsstrategie wenig subtil aus. Horst und ich sind vielfach Opfer von Straftaten geworden - weil wir offensiv und laut für die Demokratie einstehen. Politisch anderer Meinung zu sein, bedeutet für Rechtsradikale sofort „Du bist ihr Feind, der mit allen Mitteln zu bekämpfen ist“. Dabei scheuen sie, wie wir alle zur Zeit verstärkt erleben, nicht vor Mord und anderen Gewalttaten zurück. Spürbaren zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen die Bestrebungen der örtlichen Nazis gibt es weder in unserer Gesamtgemeinde Gägelow noch in Jamel. Denn in Jamel leben seit mehr als einem Jahrzehnt 95 Prozent „beinharte“, bekennende Nazifamilien und wir bekommen in der Gesamtgemeinde oft zu hören „wie hilfsbereit und nett“ doch der Anführer der Jameler Nazis sei. Seine menschenverachtende Gesinnung wird dabei einfach ausgeblendet.

Begegnen Ihnen rechtsradikale Gesinnungen auch im täglichen Umfeld beim Umgang mit den Menschen vor Ort?

Lohmeyer: Als ich bei der letzten Kommunalwahl im Mai 2019 für die SPD als Kandidatin für die Gemeindevertretung angetreten bin, fühlten sich die Jameler Nazis so herausgefordert, dass drei von ihnen eine eigene Wählergruppe gegründet und ebenfalls kandidiert haben. Das war eigentlich eine NPD-Tarnliste, die sich das vertrauenerweckende Label „Heimat“ gegeben hatte. Das Wahlergebnis war bestürzend: Bei circa 2100 Wahlberechtigten in der Gesamtgemeinde bekam diese Nazi-Liste mehr als 400 Stimmen! Auf mich selbst fielen ganze 37 Stimmen. Dieses Ergebnis hat gezeigt, dass rechtsradikale Positionen in dieser Gemeinde bei vielen Wählern und Wählerinnen entweder geteilt oder verharmlost werden.

Mit dem Festival „Jamel rockt den Förster“ setzen Sie einen kulturellen und politischen Kontrapunkt in Ihrem ländlichen Umfeld. Hat sich dadurch das geistige Klima im Sinn für mehr Demokratie und Toleranz verändert?

Lohmeyer: Es wäre schön, das behaupten zu können. Tatsächlich polarisieren wir mit unserem Festival und unseren anderen bildungspolitischen Aktivitäten aber. Wir bekommen signalisiert, dass wir durch das Festival der Gesamtgemeinde nicht guttun – wörtlich: „Da hat die Gemeinde nichts davon.“ Klar, es ist sicherlich unbequem, wenn wir auf das Naziproblem in Jamel bundesweit hinweisen und sich alle anderen Gägelower fragen lassen müssen, was sie denn gegen rechtsextremistische Umtriebe tun. Doch wir lassen niemanden aus der Pflicht, etwas für unser demokratisches Staatswesen und die Bewahrung der Grundrechte zu tun. Und gerade die Haltung der jungen Schülerinnen und Schüler, mit denen wir bei unserer Multiplikatorenarbeit zusammentreffen, stimmen uns da recht optimistisch. Vielen von ihnen bedeutet nicht nur der Klimaschutz sehr viel, sondern auch die Positionierung gegen rechts und für eine offene, bunte Gesellschaft.

Sie engagieren sich seit jüngerer Zeit in der SPD. Was war für Sie das Motiv, der SPD beizutreten?

Lohmeyer: Ich bin im Herbst 2018 Mitglied der SPD geworden, um zu versuchen, der Verharmlosung von und der Kooperation mit den hier ansässigen Rechtsextremen durch die bisherige Gemeindevertretung Gägelow entgegenzuwirken. Es wurden in den Jahren zuvor mehrfach gemeindeeigene Grundstücke in Jamel an Mitglieder der rechtsextremen Szene verpachtet oder verkauft. Selbst nach öffentlicher Kritik daran, hielten die Gemeindevertreter diese Entscheidungen aufrecht. Klare Kante gegen rechts sieht anders aus!

Haben Sie wie viele Politiker konkrete Drohungen erhalten? Und wie gehen Sie damit um?

Lohmeyer: Horst und ich haben schon häufig Drohungen erhalten: verbal, per Post, per E-Mail. Ganz schlimm war es nach dem Brandanschlag auf unsere große Scheune in 2015. Da haben mehrere Trittbrettfahrer sich animiert gefühlt, uns anonym mit dem Tod zu bedrohen oder anderweitig bösartig zu drangsalieren. Wir können nur jedem Betroffenen raten, so etwas sofort bei der Polizei anzuzeigen und sich nicht eingeschüchtert zu zeigen. Denn sonst hat der politische Gegner bereits erreicht, was er erreichen wollte: ihm unbequeme Menschen zum Schweigen gebracht. Wir empfehlen: Weitermachen, sich so gut wie möglich gegen Attacken schützen und sich (wenn nötig psychologische) Unterstützung durch andere organisieren.

Sie sind schriftstellerisch tätig. In wie weit finden die rechtsradikalen Umtriebe und Bedrohung des Rechtsstaats ihren Niederschlag in Ihrer Werken?

Lohmeyer: In meiner Literatur tauchen Rechtsradikale explizit höchstens als Nebenfiguren auf. Doch nehme ich gern aktuelle gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen zum Anlass, sie literarisch zu verarbeiten. Leider komme ich durch mein gesellschaftliches Engagement in letzter Zeit viel zu selten zum Schreiben. Aber was ist letztlich wichtiger: ein neuer Roman oder die Rettung unserer Heimat vor menschenverachtenden, rassistischen und antisemitischen Menschenfängern?