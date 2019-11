Am Tannenweg kam es am späten Samstagnachmittag zu einem Schwelbrand in einer Garagendecke. Am Morgen wurden dort private Dachdeckerarbeiten vorgenommen und mit einem Gasbrenner Schweißbahnen aufgetragen. Gegen 17.43 Uhr musste jedoch die Feuerwehr alarmiert werden. Die Holzdecke war auf einem Quadratmeter durchgebrannt. Mit einem Spezialschaumrohr wurde das Feuer bekämpft. Anschließend wurden Glutnester abgelöscht und die Decke mit der Wärmebildkamera nach weiteren abgesucht. Das angrenzende Gebäude wurde begangen, um sicherzugehen, dass keine weitere Gefahr mehr vorhanden war.