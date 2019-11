Drei Dutzend Geschichten und viele Bilder

„Wat is ut ursen ‚Tante Emmaladen‘ wuorn?“, fragte Hildegard Latzel am Freitagabend bei der Vorstellung der 38. Ausgabe des „Beflügelten Aals“ durch Mechthild Massin und den Heimatförderkreis auf Mittrops Hof in die Runde. Dabei ist diese amüsante, historische, kritische und besonders mit viel Liebe hergestellte Stadtschrift gar nicht nur in Platt-deutsch geschrieben. Außer Latzels Geschichte um die Tante-Emma-Läden ist alles auf Hochdeutsch.

Rund drei Dutzend Geschichten und Geschichtchen, Gedichte und Bilder rund um die Wersestadt warten seit Samstag darauf, von Heimatfreunden erworben zu werden. „Dabei handelt es sich um ein buchstäblich reines Ahlener Produkt“, bewarb Mechthild Massin das neue Werk. Sie war für die Redaktion verantwortlich. Dabei stammen die Texte von Ahlener Autoren, wurden von einem Ahlener Verlag zusammengestellt und auch hier gedruckt.

Traditionell geschieht die Vorstellung der Heimatschrift als „Auftaktveranstaltung der Wintersaison“ des Heimatförderkreises in dessen „Residenz“ auf Mittrops Deele zünftig mit Glühwein, Schnittchen und Gebäck. Heimatförderkreis-Vorsitzende Christa Schwab begrüßte Autoren, Mitglieder und Gäste.

Schriftleiterin Mechthild Massin stellte bei dieser Gelegenheit einige Autoren vor. Diese lasen Passagen ihrer Geschichte(n) vor. So die Plattdeutsch-Kennerin Hildegard Latzel aus Vorhelm. Überhaupt sind die Dörfer mit ihren starken Heimatvereinen wieder sehr präsent im 38. „Aal“. Theodor Kerkmann, früherer Chef des Dolberger Heimatvereins, erinnerte an die Kommunale Neuordnung: „Dolberg – 50 Jahre Teil der Stadt Ahlen“. Lisa Voß-Loermann berichtete von der Verlei-hung der Augustin-Wibbelt-Plakette an den pensionierten Vorhelmer Dorfpfarrer und aktiven Heimatforscher Hermann Honermann. Auch in der Digitalisierung liegt der Vorhelmer Heimatverein weit vorn: Christian Wolff beschrieb die Fortschritte in der elektronischen Aufbereitung des Vereinsarchivs.

Christa Schwab, Mechthild Massin und Frank Krümmer (v.l.). Foto: Peter Schniederjürgen

Doch auch der Schöngeist kommt im „Aal“ nicht zu kurz: Jürgen Henke ist mit einem Gedicht vertreten, Martin Hatscher hat wieder den Titel illustriert und sich mit zahlreichen weiteren Fotos eingebracht. Heimatgeschichte vermittelt der ehrenamtliche Denkmalpfleger Bernd Schulze Beerhorst mit einer literarischen Wanderung über den Westfriedhof. Und „Jupps Fotoclub“ entführt in die schwarze Geschichte der Zeche Westfalen mit der aktuellen Ausstellung zur Kokerei.

Besonderen Respekt zollte Ehrengast Dr. Knut Lange­wand, Leiter des Kreisarchivs in Warendorf, den „Aal“-Machern. Er ist obendrein auch Autor und schrieb über das Ahlener Archiv. „Dazu will ich die Gelegenheit nutzen, um Sie auch über das Kreisarchiv zu informieren“, so der Historiker. Das steht zu den Öffnungszeiten des Kreishauses jedem kostenlos offen. Dazu platzierte Langewand noch eine Bitte: „Wenn es zu Haushaltsauflösungen kommt, geht oft viel Wertvolles der Stadtgeschichte verloren, daher wenden Sie sich an uns, bevor es wegkommt. Wir nehmen nicht alles, aber beraten Sie gern“, so der Kreisarchivar.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hob die Bedeutung der Arbeit der zahlreichen Autoren des neuen „Aals“ hervor. „Es ist einfach spannend zu sehen, woher unser Wappentier kommt. So ist auch der neue ,Aal‘ wieder ein Muss für alle Heimatfreunde“, betonte der Stadtchef.

„ Dabei handelt es sich um ein buchstäblich reines Ahlener Produkt. Dabei handelt es sich um ein buchstäblich reines Ahlener Produkt. “ Mechthild Massin