Hochproblematische Verrohung

„Dieser Feind steht rechts.“ – Prophetische Worte des ehemaligen Reichskanzlers Joseph Wirth nach der Ermordung des deutschen Außenminister Walther Rathenau 1922 durch ein Komplott rechtsradikaler Kreise, an die Birgit Lohmeyer am Samstagabend in ihrem Redemanuskript zum Gedenken an den 81. Jahrestag der Reichspogromnacht erinnerte.

Allerdings konnte die Schriftstellerin ihre Rede nicht selbst vortragen, weil sie auf der Fahrt von Wismar nach Ahlen in Hamburg strandete, so dass diese Aufgabe VHS-Leiterin Nadine Köttendorf übernahm.

Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde hatte die Gedenkfeier am Mahnmal „Fingerzeig der Geschichte“ in der Klosterstraße eingeleitet, ehe Bürgermeister Dr. Alexander Berger das Wort ergriff und an den Anschlag auf die Synagoge in Halle erinnerte. Nur wenige Wochen danach werde in Thüringen ernsthaft über eine Tolerierung einer neuen Landesregierung durch die Höcke-Partei diskutiert. Berger: „Wo kommen wir hin, wenn Demokraten eine Partei salonfähig machen, die Naziverbrechen relativiert und deren Exponent von ,wohltemperierten Grausamkeiten‘ schwadroniert, die notwendig seien, um den ,Volkstod durch Bevölkerungsaustausch‘ zu vermeiden.“ Es sei unerträglich, wenn zur selben Zeit in Bielefeld Neonazis für eine notorische Holocaust-Leugnerin demonstrierten.

Ruth Frankenthal , Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster, bekannte, dass sie die „schwerwiegenden antijüdischen und antisemitischen Vorfälle“ sprachlos machten. „Jedes Mal wieder habe ich auch ,Wehret den Anfängen‘ beschworen, auch noch, als wir erkennen mussten, dass wir längst mittendrin waren“, stellte Frankenthal voller Bitterkeit fest. Aber Sprachlosigkeit müsse nicht unbedingt zur Tatenlosigkeit führen. So habe sie mit einer kleinen Gruppe um den früheren Rabbiner ihrer Gemeinde, Efrai Yehoud-Desel, ein Logo mit der Aufschrift „Zusammen gegen Antisemitismus“ entwickelt. Regierungspräsidentin Dorothee Feller habe umgehend entschieden, dieses Logo beim gesamten Briefverkehr zu verwenden. Ähnliches erhoffe sie sich von der Stadt Ahlen und Schulen, Firmen und auch hiesigen Privatpersonen. Das Material ist herunterladbar auf der Internetadresse www.y.deslel@alef.de.

In ihrer von Nadine Köttendorf verlesenen Rede bedauerte Birgit Lohmeyer, dass menschliche Werte wie Selbstverantwortung, Altruismus, Klugheit und Nächstenliebe nicht mehr umfassend verbreitet zu sein schienen. Vielmehr verzeichne man eine Zunahme von Gewalt und Einschüchterungsversuchen in der öffentlichen Debatte sowie eine hochproblematische Verrohung der Gesellschaft.

„In allen Teilen Deutschlands reckt sich die Knochenhand des Faschismus wieder aus der Erde und greift nach der Macht“, sagte Köttendorf. Ihr Engagement auf dem Forsthof Jamel gegen Rechtsextremisten begründete Lohmeyer wie folgt: „Wir möchten Deutschland vor einem Rückfall in eine Diktatur, wie sie unsere Eltern noch am eigenen Leib erfahren haben, bewahren.“

Unter den über 220 Teilnehmern befand sich auch der frühere Bürgermeister und heutige Ehrenbürger Horst Jaunich.