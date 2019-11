Vermisste Kinder in Zementruine

Es ist dunkel, die Uhr zeigt 19.31 Uhr: Zugalarm für den Löschzug Vorhelm. „Technische Rettung groß, Gewerbegebiet Bosenberg, alte Zementfabrik“ lauten die Stichworte, mit denen sich die Blauröcke auf den Weg machen.

Kamerad Peter Thegelkamp begrüßt 19 Feuerwehrleute, die sich zum Dienstabend am Feuerwehrgerätehaus an der Augustin-Wibbelt-Straße getroffen haben und einen Dienstabend zum Thema „Leitern und Feuerwehrknoten“ erwarten. Wie bei einem echten Einsatz ziehen sich die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ihre Schutzbekleidung an, verteilen sich auf die Einsatzfahrzeuge und fahren direkt los.

Das Szenario der Übung: Drei Kinder haben in der Ruine des alten Zementwerks am Bosenberg gespielt – dabei ist ein Kind in einen Schacht gefallen, ein zweites hat dies beobachtet und steht nun auf einem Gerüst in ca. neun Metern Höhe unter Schock. Das dritte Kind ist losgelaufen, um Feuerwehr und Rettungsdienst zu alarmieren.

Als Gruppenführer Heinrich Schlautmann mit dem ersten Fahrzeug des Löschzugs am Bosenberg eintrifft, hört er erst einmal nur die Hilfeschreie eines Kindes aus der dunklen Betonruine. Schnell lässt er die Mannschaft den Turm ausleuchten und einen Kameraden mit einer Leiter zum Kind in den Schacht steigen. Parallel fährt Maschinist Andre Lenger den Lichtmast des Löschfahrzeugs aus und entdeckt dabei den zweiten Patienten, der auf einer Plattform am Turm sitzt und sich nicht regt.

Mit dem inzwischen eingetroffenen Gruppenführer des zweiten Löschfahrzeugs entscheidet Schlautmann, zuerst alle Kräfte zu bündeln, um den Patienten von der Plattform zu retten. Das verletzte Kind, gespielt vom siebenjährigen Florian Sydow, lässt er derweil durch einen Kameraden betreuen. Vorsichtig seilen die Feuerwehrleute den Dummy ab – unten wird er in Empfang genommen und medizinisch betreut, bis er ca. 15 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben werden kann.

Nun können sich die Einsatzkräfte dem verletzten Kind widmen. Sie erfahren, dass beim Sturz das Bein gebrochen und der Patient daher möglichst schonend zu retten sei. An einem Seil wird ein sogenanntes Spineboard in den Schacht heruntergelassen – ein Kunststoffbrett mit Griffen und Fixierungsmöglichkeiten, mit denen Patienten rückenschonend und achsgerecht transportiert werden können. Vorsichtig schieben die Feuerwehrleute das Brett unter den Siebenjährigen und befestigen die Gurte, die den jungen Patienten sichern. Schließlich erfolgt das Kommando an die Feuerwehrkräfte oberhalb des Schachts: „Patient ist fixiert, zieht hoch!“ Nach weiteren zehn Minuten kann auch der zweite Patient außerhalb der Gefahrenstelle an den Rettungsdienst übergeben werden.

„Natürlich ist dies kein realistisches Szenario“, gibt Zugführer Raphael Eustermann zu, der die Übung beobachtet. „Unser Ziel ist es, verschiedene Aspekte zu üben: Unsere Führungskräfte müssen in kürzester Zeit eine Lage überblicken können und vor allem die drohenden Gefahren für Patienten, aber auch für die eigene Mannschaft einschätzen.“ Die Fabrikruine sei dunkel und übersichtlich – ein optimales Terrain zum Üben. „Die Mannschaft hat die Möglichkeit, Standard-Situationen wie den Einsatz von Leitern, Seilen und Sicherheitsknoten in einer Praxis-Situation einzusetzen. Neben den regelmäßigen Übungen im und vor dem Gerätehaus ist der Einsatz von Gerätschaften in anderen Umgebungen doch immer noch mal etwas anderes.“