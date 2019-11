Lieber Brücken bauen als Mauern errichten

Nicht nur, dass das Konzert wegen der Sanierungsarbeiten in seinem Gotteshaus in der St.-Ludgeri-Kirche stattfand – auch der sonst übliche Volkstrauertag als Konzerttermin wurde auf den Tag des Mauerfalls gelegt.

Mit gutem Grund, denn das Konzert stand unter dem Motto „Songs of Peace“. Dass der 9. November ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte ist, verdeutlichte Pfarrer Martin Frost in seinem Grußwort: „Eigentlich fing der 9. November 1989 ganz normal an. Man konnte nur erahnen, dass etwas Besonderes passieren würde. Die nachfolgenden Tage sollten die glücklichsten Tage Berlins werden: ,Chorios‘ hat das Ereignis zum Anlass genommen, für uns Friedenslieder zu singen.“ Das geschehe in diesem Fall mit Unterstützung der katholischen Pfarrgemeinde St. Bartholomäus. Ökumene zeige, dass Brücken gebaut und nicht Mauern errichtet werden.

Schon zu Konzertbeginn hatte der Chor das Motto seines letzten Konzerts aufgegriffen („Let my voice be an Instrument“), um dann passend ein „Come let us sing“ hinterherzuschieben. John Rutters „Look at the world“ war eines der beiden neuen Lieder, die „Chorios“ zum Konzert geprobt hatte.

In gleich drei Versionen präsentierte der Chor das „Halleluja“: in der von Georg Friedrich Händel, als Einsingkanon und in der Fassung von Leonard Cohen, wo so mancher Konzertbesucher mitzusummen schien. Auch die Welt der Musicals wurde gestreift mit Songs aus „Daniel“ und „Tabaluga“. Ein politisches Statement gab Chorleiter Sebastian Wewers zum Lied „You are my hiding place – Du bist mein Zufluchtsort“ ab. „Millionen von Menschen sind auf der Flucht und suchen ihren Zufluchtsort“, erinnerte er daran, dass Christen den Auftrag haben, Zufluchtsorte zu bieten: „Auch 1989 haben Ostdeutsche in der Prager Botschaft Zuflucht gesucht.“

Ebenfalls neu einstudiert wurde das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen, eine der Hymnen des Mauerfalls. Wie schnell diese um sich greift, beschrieb Wewers in einer persönlichen Geschichte, wie schon einen Tag nach dem Mauerfall ostdeutsche Verwandte im Trabbi unangekündigt zum Besuch vor der Tür seines Elternhauses standen.

Ob Mauerfall oder Volkstrauertag – einem Prinzip blieb sich der Chor treu: Vor den Zugaben wurde „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen. Das Publikum dankte es zum Abschluss mit stehenden Ovationen.