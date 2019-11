Die Verkehrssituation auf der Warendorfer Straße ist derzeit auch wegen der Großbaustelle am Kreisverkehr Tönnishäuschen prekär. Am Montagmorgen ereignete sich im nahen Umfeld erneut ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Wie die Polizei ermittelte, war ein 25-jähriger Mann aus Münster gegen 8 Uhr von Vorhelm kommend auf dem Alten Münsterweg unterwegs. Diese Strecke wird derzeit von vielen Verkehrsteilnehmern genutzt, um die Baustelle im Kapellendorf zu umgehen. Als der Fahrer mit seinem dunkelblauen Audi „A3“ die Warendorfer Straße querte, wurde er von einem schwarzen VW „Golf“ erfasst, der sich von Tönnishäuschen auf dem Weg in Richtung Ahlen befand.

Der 23-jährige Fahrer, ein Warendorfer, versuchte offenbar noch, dem Fahrzeug auszuweichen, erfasste ihn jedoch im vorderen Bereich, der komplett aufgerissen wurde. Dabei geriet der „Golf“ aus der Spur und driftete nach rechts, wo er auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kam.

Kollision auf der Warendorfer Straße

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen, darunter zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug, zur Unfallstelle aus. Die beiden Verletzten wurden ins St.-Franziskus-Hospital nach Ahlen transportiert. Da die Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von einem Fachunternehmen abgeschleppt werden. Kräfte der Hauptwache streuten ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Über die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nichts bekannt.

Die Warendorfer Straße blieb während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten in diesem Bereich unpassierbar, was zu weiteren Rückstaus und verstärktem Verkehrsaufkommen in den umliegenden Bauerschaften führte.