Das Benefizkonzert des Lions-Clubs Ennigerloh-Münsterland mit dem Luftwaffenmusikkorps zugunsten des Drobsmobils des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf war ein voller Erfolg. Der Club übergab dem Verein jetzt einen Betrag von 10 000 Euro als Spende.

Am 12. September hatte das Hilfswerk des Lions-Clubs Ennigerloh-Münsterland zum Benefizkonzert für die Drobs in die Stadthalle eingeladen und damit ein weiteres Zeichen für die Unterstützung der Drogenberatung gesetzt. Über 500 Besucher waren der Einladung gefolgt. Schon seit über 20 Jahren spenden die Lions für das Drobsmobil, inzwischen ist so eine Summe von über 200 000 Euro zusammengekommen.

Die Lions unterstützen aber nicht nur monetär, sondern nehmen bei Mitgliederversammlungen oder auch bei der regelmäßig veranstalteten Oldtimer-Rallye die Gelegenheit wahr, Vertreter der Drobs einzuladen, damit diese über ihre Arbeit und die Drogensituation im Kreis Warendorf berichten. „Wir wollen der Drobs so ein Stück weit eine Lobby verschaffen“, erklärte Rolf Möllmann, Präsident des Lions-Clubs bei der Spendenübergabe. „Für uns ist diese Wertschätzung ganz wichtig, weil wir sie im Arbeitsalltag eher weniger erfahren“, dankte Michael Farsch, Geschäftsführer der Drobs, den Lions.

Einen weiteren Dank sprach Gregor Burchard, Präsident des Hilfswerks des Lions-Clubs Ennigerloh-Münsterland aus, der das Konzert veranstaltet hatte. Zum einen habe das Luftwaffenmusikkorps Münster ohne Honorar gespielt, zum anderen habe die Stadthalle den Saal kostenlos zur Verfügung gestellt. „Es hat gut funktioniert, weil Lions, Stadthalle und das Musikkorps gut ineinandergegriffen haben“, stellte Rolf Möllmann abschließend fest.