Die Pfändung des Hundes durch einen Vollziehungsbeamten der Stadt bescherte Ahlen Anfang des Jahres bundesweite Schlagzeilen, weil die neue Mops-Eigentümerin Michaela Jordan aus Wülfrath Klage gegen die Stadt einreichte. Die Polizistin fühlte sich beim Erwerb aufgrund einer Ebay-Kleinanzeige von dem Mitarbeiter der Stadt grob getäuscht, der die Hündin als angeblich gesund und tierärztlich bestätigt für 690 Euro über seinen privaten Account verkaufte. „Alles gelogen“, sagt dazu die Klägerin.

Den von der Stadt auf massiven öffentlichen Druck angebotenen Rückkauf lehnte Jordan auch mit dem Hinweis auf die saftigen Tierarztrechnungen für die Behandlung des schon beim Kauf festgestellten Augenleidens, die sich bis heute auf 2000 Euro addiert haben sollen, ab.

Kurz vor dem Gerichtstermin ließ die Anwaltskanzlei Wolter Hoppenberg, die die Stadt Ahlen vertritt, der zuständigen Kammer noch eine umfangreiche Stellungnahme zukommen. Neben der Frage, ob die Pfändung Eddas überhaupt rechtmäßig war, weil Haustiere generell unter Pfändungsschutz stehen, steht auch die Frage der Amtshaftung und der Amtspflichtverletzung im Raum.

Nach Auffassung des Anwalts der Klägerin, Wolfgang Kalla, hätte es aufgrund der Rechtslage einer besonders begründeten Entscheidung der Stadt als Vollstreckungsbehörde bedurft, die Pfändung ausnahmeweise zuzulassen. Weil entsprechende Anträge fehlten, sei die Pfändung unwirksam, argumentiert Kalla.

Beim Landgericht bereitet sich die Pressestelle auf ei­nen großen Medienansturm bei der heutigen Verhandlung vor. „Was so ein kleiner Mops an Interesse auslösen kann“, wundert man sich dort. Edda alias Wilma hatte es seinerzeit in internationale Printmedien einschließlich des britischen „Guardian“ und der „New York Times“ sowie Radio- und Fernsehsender geschafft. „Der Spiegel“ widmete der Story ganze vier Seiten.