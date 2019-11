Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen um kurz vor sieben auf dem Elmster Berg in Sendenhorst ereignete, verletzten sich drei Personen leicht, darunter zwei Beteiligte aus Ahlen. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Ennigerloh befuhr mit seinem BMW die Straße Sandfort und beabsichtigte die L 520 zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 26-jährigen Pkw-Fahrers aus Ahlen. Dieser befuhr den Elmster Berg in Fahrtrichtung Sendenhorst. Durch den

Aufprall schleuderte der Mitsubishi in den linken Straßengraben und kam danach auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die beiden Fahrer sowie ein 24-jähriger Beifahrer des Ahleners verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle

für die Dauer von eineinhalb Stunden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 115 000 Euro.