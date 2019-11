In der Nacht zu Mittwoch waren unbekannte Autoaufbrecher im Stadtgebiet unterwegs. Wie die Polizei mitteilt verschafften sich unbekannte Täter an der Bodelschwinghstraße Zugang zu einem BMW , stahlen einen geringen Bargeldbetrag und ein mobiles Navi.

An der Otto-Hue-Straße brachen die Unbekannten einen Kia „Sportage“ auf, stahlen jedoch nichts. Ein VW „Passat“ und ein Kia „Ceed“ wurden auf der Volkeningstraße aufgebrochen, aus dem Kia ein Mobiltelefon gestohlen.

Auf dem Südberg machten sich die Täter an einem Mercedes der E-Klasse und auf der Pommernstraße an einem BMW zu schaffen. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.