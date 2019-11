Wie munter war Mops Edda wirklich?

In der „Mops-Affäre“ hat die klagende neue Besitzerin wohl gute Chancen auf Schadenersatz von der Stadt Ahlen. Grundsätzlich müsse sich die Käuferin darauf verlassen können, dass ein als gesund, geimpft und entwurmt angebotener Hund auch zum Verkaufszeitpunkt tatsächlich in diesem Zustand sei. Das betonte der Richter am Landgericht Münster , Johannes Eienbröker, am Mittwoch zu Beginn des Schadenersatzprozesses.

Die Besitzerin – eine Polizistin aus Wülfrath bei Wuppertal – hatte das Tier im Dezember 2018 im Internet für 690 Euro gekauft. Ein Beamter der Stadt Ahlen hatte es via Ebay-Kleinanzeigen über seinen privaten Account angeboten worden.

Erster Verhandlungstag

Am ersten Verhandlungstag betonte der Anwalt der Stadt Ahlen, der Mops sei zum Verkaufszeitpunkt gesund gewesen. Zum Zeitpunkt der Pfändung sei der Mops „fidel“ durch die Wohnung gelaufen. Die frühere Besitzerin, die der Stadt Geld schuldete, habe gesagt, das Tier sei gesund, als man es mitgenommen habe. Er habe „Edda“ zuerst an seine Züchterin verkaufen wollen. Die habe sich Fotos angesehen und ihn auf Auffälligkeiten hingewiesen, das Tier gehöre medizinisch untersucht, entwurmt und geimpft. Der Beamte habe nach diesem Hinweis die Ärztin befragt, bei der „Edda“ schon mal in Behandlung war. Die habe ihm gesagt, bei ihr sei keine Erkrankung aktenkundig. Allerdings: Er hatte weder „Edda“ noch Fotos dabei, als er die Praxis aufsuchte.

Sachverständiger soll Lage klären

Die Klägerin gab dagegen an, kurz nach dem Kauf sei das Tier – sie hat es umbenannt in „Wilma“ – unter anderem wegen einer Augenerkrankung mehrfach operiert worden. Die Mopsdame sei ein Pflegefall, der auch künftig hohe Behandlungs- und Medikamentenkosten verschlingen werde. Der Richter geht davon aus, dass der Hund vermutlich bereits „degenerativ“ – also nicht spontan – erkrankt war, als er verkauft wurde. Das muss nun ein Sachverständiger klären.

Die Klägerin Michaela Jordan verlangt den Kaufpreis zurück und eine Übernahme der bisherigen Behandlungskosten. Außerdem solle das Gericht feststellen, dass die Stadt auch für künftige Kosten aufkommen müsse. Ihr Anwalt schätzte am Rande der Verhandlung, das könnten 15.000 bis 20.000 Euro – oder deutlich mehr – werden.

Wichtige Frage ausgeklammert

Die Frage, ob die Pfändung des Haustieres überhaupt zulässig war, wird das Gericht aber nicht prüfen. Damit sei der wichtigste Punkt ausgeklammert, sagte der Anwalt der Stadt. Die Causa Edda sei damit nur noch ein alltäglicher Fall.