Bereits in der Nacht zum 26. Oktober ließ das Filmteam von „Faking Bullshit“ eine Würstchenbude vor dem Rathaus in die Luft fliegen. Am Donnerstag sah es auf dem Platz so aus, als sei die Explosion gerade erst geschehen. „Ein Verdienst der Szenenbildner“, lobte Regisseur Alexander Schubert.

Filmteam rekonstruiert Explosions-Set 1/31 Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: privat

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Eigentlich hätten die Szenen, die nun gespielt wurden, bereits Ende Oktober im Kasten sein können, doch aufgrund der Baumesse in der Stadthalle mussten die Cineasten ihr Set unplanmäßig schnell räumen. Jetzt wurde Versäumtes nachgeholt – unter starker Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Ahlen, Rathausmitarbeitern und Statisten wie Andreas Wegener und Annegret Weitkämper-Krug (kl. Bild).