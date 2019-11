Ein Gang wie einst Chuck Berry

Bei der außerordentlichen Versammlung des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlen Karnevals (BAS) am Samstagnachmittag im Sitzungssaal II des Rathauses präsentierten sich zunächst die elf Kandidaten und Kandidatinnen mit einer Rock-Einlage ganz nach dem Sessionsmotto „Heart Rock Cafe Ahlensia“. Es galt einen Prinzen vom BAS zu wählen, den als begleitende Gesellschaft die „Schwarz-Gelben Funken“ zur Seite stehen.

BAS-Boss Andreas „Andy“ Lerley eröffnete die Sitzung und dankte dem Bürgermeister, dass man im Rathaus zu Gast sein dürfe. Dr. Alexander Berger meinte, dies sei schließlich „ein sehr erfreuliches Ereignis“. Dann gab es Musik. Erstmals spielten nicht mehr die „Freudenthal-Parodis“ mit ihren scharfsinnigen Texten auf, sondern „De Pöttkes“ mit „Wenn ich an meine Heimat denk“. Im vergangenen Jahr hatte die Formation ihre CD „Ahlen meine Heimatstadt“ beim Stadtfest vorgestellt.

Andreas Lerley stellte zusammen mit dem Präsidenten der „Schwarz-Gelben Funken“, Dominik „Isi“ Isermann, die Bewerber für das Stadtprinzenamt vor. Alle bekamen eine „Gitarre“ in die Hand und mussten losrocken. Dabei überzeugte der 2. BAS-Vorsitzende Heinzpeter Przyluczky mit seinem Entengang wie einst Chuck Berry .

So zog er dann mit den „Happy Trumpets“ und der SGF-Garde im Prinzenornat in den Sitzungssaal ein. Nach der Wahl gratulierte Bürgermeister Dr. Alexander Berger alks Erster und die Vertreter der Karnevalsgesellschaften schlossen sich an. Heinzpeter I. tritt damit in die Fußstapfen seines Sohns Peter, der als Pille I. in der Session 2016/17 die Narhalla Ahlensia regiert hatte. Wenig später ging es dann rüber in die Stadthalle zur Prinzenproklamation.