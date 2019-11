Vorsitzender Heinrich Wördemann freute sich über den guten Besuch und begrüßte besonders das amtierende Königspaar Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek sowie den Ehrenpräsidenten Heinz Untiedt und Jungschützenkönig Jonas Brüggemann.

In einer Schweigeminute erinnerte der Schützen-Chef an die verstorbenen Mitglieder Hermann Rassenhövel, Alfons Heuckmann und Professor Dr. Johannes Rüther. Alle drei haben die Bruderschaft über Jahrzehnte mitgeprägt.

Nach dem Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen – erst vor wenigen Tagen hatten die Grünröcke am selben Ort ihr Herbstfest gefeiert – und der Protokollverlesung durch Schriftführer Maik Homann vermeldete Schatzmeister Raimund Grewe einen zufriedenstellenden Kassenstand. Mit der stolzen Zahl von 22 Neumitgliedern, die allesamt einstimmig aufgenommen wurden, plant der Vorstand motiviert die kommenden Veranstaltungen.

Das nächste Schützenfest wird wie gewohnt rund um Fronleichnam von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne gehen. Außerdem steht im kommenden Herbst wieder das alle zwei Jahre stattfindende Kartoffelfest rund um die Alte Schule im Kalender. Termin ist der 13. September 2020. Auch das Datum der nächsten Herbstversammlung steht schon fest: 6. November 2020.

Die Diskussion um die Erhöhung des Jahresbeitrags verlief sachlich, auch wenn es dazu verschiedene Wortmeldungen gab, die sich um die Mitgliedergewinnung drehten. „Wir sind nach wie vor einer der günstigsten Vereine“, beschrieb Heinrich Wördemann. Mit 18 Euro sei die St.-Antonius-Bruderschaft bislang in der nahen Umgebung „weit unten“ gewesen, was den Jahresbeitrag angeht. Viele andere lägen längst bei über 30 Euro, der Ahlener Bürgerschützenverein gar bei 80 Euro, so Wördemann. Mit 25 Euro, die künftig verlangt werden, liege der Verein aus dem Kapellendorf also weiterhin im unteren Bereich. Die Abstimmung brachte letztlich eine deutliche Mehrheit hervor.

Mit einer statistischen Auswertung rundete Vorjahreskönig Norbert Middrup die Mitgliederversammlung informativ ab.