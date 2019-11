„Osteoporose macht traurig und depressiv“, kennzeichnete Ali Yasin , Oberarzt am Klinikum Bielefeld, ei­nen Nebeneffekt der Krankheit. Deshalb sollte jeder, der bereits einen Bruch erlitten hat oder einen Bruch zu erleiden droht, auf Osteoporose untersucht werden. Denn Brüche können weitere Brüche nach sich ziehen. Die Krankheit ist eine systemische Skeletterkrankung, die über den gesamten Körper ausgeprägt ist. Risikofaktoren können unter anderem Immobilität und falsche Ernährung oder auch Medikamente sein.

Stürze sind ein Indiz für die Krankheit, deshalb em­pfahl der Oberarzt ab dem 70. Lebensjahr eine jährliche Sturzbefragung. Auch verschiedene einfache Bewegungstests können Aufschlüsse bringen. Verschiedene Maßnahmen können das Sturzrisiko verringern, dazu gehört unter anderem ein Mobilitätstraining oder eine medikamentöse Therapie. In der Basisdiagnostik dient zur Feststellung von Osteoporose unter anderem eine Messung der Knochendichte.

Bevor es aber dazu kommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Vorbeugung. So ist im Alter Untergewicht ein Risikofaktor, ei­ne ausreichende Kalorienzufuhr sollte also sichergestellt sein. Ganz wichtig ist kalziumhaltige Ernährung, die 1000 Milligramm am Tag nicht unterschreiten sollte. Hier sind Milch- und Käseprodukte oder auch Brokkoli hilfreich. Auch Vitamin B 12, das sich in Fleisch befindet, und Folsäure sind erwünscht. Etwa 30 Minuten Sonnenlicht täglich dient zudem zur Aktivierung von Vita­min D. Individuelle und angepasste Bewegung ist ein ganz wichtiger Aspekt der Vorbeugung. „Jede Bewegung ist gut – es werden nicht nur Knochen, sondern auch Muskel und Nerven trainiert“, betonte Ali Aysin.

Die Selbsthilfegruppe Osteoporose Ahlen hat 140 Mitglieder, die sich in verschiedenen Kleingruppen treffen. Wer den Kontakt zu der Gruppe suchen möchte, kann sich an die Vorsitzende Heidrun Wunderlich wenden, die unter der Telefonnummer 7 15 34 erreichbar ist. Weitere Infos unter www. osteoporose-nrw.de/gruppen/ahlen/ im Internet.