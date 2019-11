Ahlen / Senden -

Gerardo Lombardi vom Ristorante „Romantica“ hat am Samstagabend im Wettkampf gegen drei weitere Sommeliers im Hofhotel Grothues-Potthoff in Senden den zweiten Platz geholt. Den Titel errang in einem äußerst amüsanten Fachmänner-Ringen der Hausherr Marcel Tekaat.