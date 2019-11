Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Soest war der Mann mit seinem „Mercedes Vito“ aus Ahlen in Richtung Hamm unterwegs. Kurz hinter dem Au­tohof Strängenbach geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der „Vito“ frontal in die Zugmaschine eines Sattelzuges. Der Ahlener war in den Trümmern seines Fahrzeuges eingeklemmt und verstarb unmittelbar, jede Hilfe kam für ihn zu spät. Der 62-jährige Lkw-Fahrer aus Bramsche wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt, dadurch entstanden erhebliche Rückstaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von der Feuerwehr aufgefangen werden. Die Aufräumarbeiten dauerten noch bis in die frühen Abendstunden.