Chorleiter Christian Car­rasco zeigte sich mit der erreichten Leistung noch nicht total zufrieden, aber bei der letzten Generalprobe am heutigen Donnerstag soll das ganze Repertoire schon bühnenreif stehen.

„DieWerse Töne“ freuen sich auch auf die Teilnahme des peruanischen Tenors und Pianisten Enrique Bernardo vom Theater Münster, der als Gastsänger zum ersten Mal das Ahlener Publikum mit einigen Liedern aus Lateinamerika, Spanien und mit dem berühmten deutschen Werk „Dein ist mein ganzes Herz“ begeistern will.

Das Benefizkonzert findet am kommenden Samstag, 23. November, in der Aula der Städtischen Sekundarschule an der Sedanstraße 54 statt. Der Eintritt ist frei, „DieWerse Töne“ freuen sich aber über zahlreiche Spenden für das Forum gegen Armut. Einlass ist schon ab 18.30 Uhr, Beginn des Konzerts um 19 Uhr.