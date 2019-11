Mammut-Revier legt los

Wie können Jugendliche mitbestimmen, wohin sich ihre Stadt in der Zukunft bewegt? Das ist das Dauerthema der Jugendkonferenz. Zu deren fünfter Auflage trafen sich viele der entscheidungswilligen junge Leute am Mittwoch im Juk-Haus unter dem Motto „Ahlen neu denken“. Konkret ging es um die Inhalte und die Art von Plattform, über die sich die Zielgruppe über Fragen rund um ihre Kommune austauschen könnte. „Als Basis haben sich die Teilnehmer aus allen weiterführenden Schulen für Instagram entschieden“, sagte Marina Bänke, städtische Koordinatorin der Präventionskette.

Warum gerade Instagram? „Es ist das, was die Jugendlichen heute bevorzugt nutzen“, erklärte Marina Bänke. Denn Facebook sei out und WhatsApp nicht geeignet. Aber Instagram ist weit oben auf der Liste, und man müsse die Jugend da abholen, wo sie steht.

Bereits in den vorherigen Konferenzen wurde viel diskutiert, nun geht es in die Entscheidungsphase: Was wird wie, wann und wo dargestellt? Wie können sich die Jugendlichen aktiv in die kommunalen Entscheidungen einbringen? Eine Menge Stoff, den die Schüler und Auszubildenden zu bewältigen hatten.

Zum Einstieg hatte der städtische IT-Fachmann Thorsten Müller über den Sachstand der digitalen Vernetzung der Ahlener Schulen informiert. Wissenswertes aus der Gesundheitsförderung gab Daniela Noack weiter und Jugendförderin Annika Neumann informierte über den Stand der Aktionsflächenplanung.

Jasmin Schumacher moderierte den Nachmittag und stellte die Jugendredaktion Mammut-Revier vor und die Redaktion selbst präsentierte ihre kürzlich überarbeitete Internetseite. In der Redaktion arbeiten Lara Niemann , Ariane Krumtünger, Lea Bußmann und Dustin Hinze. „Leider zeigen die Versuche, Kontakte zu den Schulen und den Schülervertretungen aufzubauen, nur mäßigen Erfolg“, bedauerte Lara Niemann. Bislang hätten sie und ihre Kollegen keine Beiträge von den Schulen erhalten. „Mit dem neuen Instagram-Auftritt ändert sich das hoffentlich“, so Lara Niemann.

Die Arbeitsgruppen fassten die Ergebnisse zum Ende der Veranstaltung zusammen. So seien Beiträge im IGTV-Format erwünscht. Das ist eine Videoanwendung von Instagram für Android- und iOS- Smartphones. Dazu soll es Sportberichte, Fotostorys, Kreatives und, Veranstaltungshinweise geben. Begehrt seien auch Informationen zur „Schule in Aktion“. Das nimmt die Mammut-Revier-Redaktion als Arbeitsauftrag mit, ebenso den Aufbau des neuen Instagram-Auftritts.

Wer in der Mammut-Revier-Redaktion mitarbeiten möchte und zwischen 14 und 24 Jahre alt ist, kann jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17.45 Uhr ins obere Forum der Stadtbücherei zum Mitmachen kommen.