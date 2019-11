Das Team der Stadtbücherei Ahlen lockt in der Vorweihnachtszeit ein weiteres Mal zum Schnäppchenjagen in seine Räume an der Südenmauer.

Beginnend am Montag, 2. Dezember, können Lesebegeisterte dort tolle Buchgeschenke beim XL-Buchflohmarkt finden, aber auch ein „Blind Date“ mit unbekannten Büchern erleben. In Geschenkpapier verpackt warten diese darauf, mitgenommen und daheim ausgepackt zu werden. „Erst dann erfährt man, mit welchem Buch man es zu tun hat“, erklärt Stadtbüchereileiterin Ewa Salamon die reizvolle Begegnung. Den verpackten Büchern liegen zudem liebevoll ausgesuchte Fairtrade-Produkte bei.

Schnäppchenjäger und Literatur-Begeisterte können nicht nur in vorsortierten Sach-, Kinder-, antiquarischen und belletristischen Büchern stöbern, sondern sich auch CDs, DVDs und Spiele sichern. Täglich wird das Medienangebot des Flohmarktes wieder neu nachgelegt, so dass es sich lohnt, öfter in der Bücherei vorbeizuschauen. Üblicherweise gibt es gebundene Bücher ab einem Euro, Taschenbücher für 50 Cent, CDs und Filme für einen Euro. Die „Blind-Date“-Buchgeschenke werden für drei Euro angeboten.