Die Sensibilität ist größer geworden

Erst die guten oder die schlechten Nachrichten? Die Bilanz von Bernd Schulze Beerhorst hat sowohl positive als auch negative Aspekte vorzuweisen. „Eines ist immer gleich: Ich habe weder Mittel noch Macht“, sagt der ehrenamtliche Denkmalschützer der Stadt Ahlen mit Blick auf seine vergangenen fünf Amtsjahre. „Ich kann nur aufzeigen und mahnen.“

Im Gespräch mit der „AZ“ hebt er dann doch die erfreulichen Entwicklungen in den Vordergrund. „Ich glaube, dass es gelungen ist, eine größere Aufmerksamkeit für das Thema Denkmalschutz zu erreichen“, sagt Schulze Beerhorst. „Die Sensibilität ist gewachsen.“ Als Musterbeispiele dafür, wie aus privaten Initiativen aus der Bürgerschaft sogar Vereine mit gewichtiger Stimme werden können, nennt er die „Stadtbildmacher“ oder das „Kulturgut Samson“, die für die Pflege und den Erhalt historischer Substanz einstehen. „Es ist sehr gut, dass auch Haus Pustekrey gerettet ist.“

Dennoch muss Bernd Schulze Beerhorst auch den Finger in die Wunde legen. „Es sind in den letzten Jahren leider besonders Gebäude aus der Gründerzeit verschwunden“, beklagt er. „Ich denke da insbesondere an die Oststraße 9 oder die Häuserzeile Im Kühl, wo sich seit Abzug der Bagger nichts mehr tut.“ Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe läge schon längere Zeit eine Liste mit Bauten derselben Entstehungszeit vor, die Bernd Schulze Beerhorst gerne in die Denkmalliste aufgenommen sähe. Doch die Bearbeitung ziehe sich hin.

Als „ganz großes Manko“ seiner bisherigen Amtsperiode bezeichnet es der ehrenamtliche Denkmalpfleger, „dass es zu keiner Lösung im Fall Haus Holtermann gekommen ist“. Die schriftliche Stellungnahme des Eigentümers, dass in Kürze eine Fassadensanierung umgesetzt würde, sei offenbar eine bewusste Täuschung gewesen, um die aufgebrachte Öffentlichkeit nach den Aktionen der „Stadtbildmacher“ ruhigzustellen. Ohnehin falle der bedauernswerte Zustand des einstigen Textilkaufhauses seit der Marktplatzsanierung umso mehr ins Auge. Apropos Markt: „Die Fläche ist jetzt gut zu Fuß begehbar, aber ich hätte mir doch eine Lösung gewünscht, die mehr dem Altstadtcharme entspricht. Heute haben wir eher eine Fußgängerzonenatmosphäre in der guten Stube.“

Für die Zukunft wünscht sich der Ur-Ahlener, dass das Heimatmuseum wieder mehr zur Geltung kommt. „Es müsste nach der Neukonzeption wesentlich gestärkt werden.“ Gleiches gelte für die Archivarbeit, bei der Jürgen Rheker als ehrenamtlicher Chronist schon wesentliche Leistungen erbracht habe.

In der kommenden Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am Montag, 25. November, soll Bernd Schulze Beerhorst nach Vorschlag der Verwaltung für weitere fünf Jahre als ehrenamtlicher Denkmalpfleger bestellt werden.