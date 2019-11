„Solidarität statt Ausgrenzung“ ist das Motto des kommenden Welt-Aidstags am Sonntag, 1. Dezember. Bereits am Vorabend – am Samstag, 30. November – beginnt im „Cinema Ahlen“ um 19.30 Uhr die lange Filmnacht zu diesem Thema.

Es läuft zunächst „Vakuum“. Nach einer rund 30-minütigen Pause geht es mit „Bohemian Rhapsody“ weiter. Der Eintritt ist bei freier Platzwahl kostenlos. „Dank der Förderung durch ‚Demokratie leben‘ können wir diese tollen Filme so anbieten“, sagt Sandra Könning von der Aids-Hilfe in Ahlen. Es handelt sich in beiden Werken um Statements gegen die Ausgrenzung von HIV-Betroffenen. „Das ist mittlerweile ein größeres Problem als die Immunschwäche selber“, bedauert Könning.

So geschieht es auch im ersten Film: Kurz vor dem 35. Hochzeitstag stellt Meredith (Barbara Auer) fest, dass sie HIV-positiv ist. Als Quelle kann nur ihr Ehemann in Frage kommen. So stellt der Film gefühlvoll die Gefühlskälte und Einsamkeit in Beziehungen dar.

Wesentlich bunter geht’s im zweiten Film zu. Rocklegende Freddie Mercury ist mit „Queen“ auf Erfolgskurs. Doch hinter der glitzernden Fassade trifft den Titelhelden der Schicksalsschlag seiner Zeit – er erkrankt an Aids.

„Wir haben die Filme so gelegt, dass es möglich ist, beide zu sehen. Die Pause dazwischen reicht, um sich auszutauschen oder zu stärken, denn beide so unterschiedliche Filme sind absolut sehenswert“, betont Kinobetreiber Martin Temme.