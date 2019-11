Das Thema „Frieden“ steht im Mittelpunkt

„Frieden! Im Libanon und weltweit“ – So heißt das Motto der 62. Sternsingeraktion 2020, bei der wieder rund 330 000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus ziehen werden.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist. Bei Kriegen und Konflikten sind es vor allem die Jüngsten, die unter den Auswirkungen besonders leiden. Die Sternsinger wollen zeigen, dass jeder zu einem friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann. Ein respektvoller und unvoreingenommener Umgang miteinander macht auch eine Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen möglich.

Durch die Spenden, welche die Sternsinger sammeln, können zahlreiche Hilfsprojekte auch im Libanon finanziert werden, die dem Frieden dienen. Die Spenden aus den Aktionen rund um die Kirchen St. Bartholomäus und St. Ludgeri gehen wie in jedem Jahr gezielt an Projekte in Bagamoyo und Landanai im afrikanischen Tansania.

Fünf Orgateams

In Ahlen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Dabei gibt es in der Kirchengemeinde St. Bartholomäus fünf Organisationsteams, die für die jeweilige Durchführung sorgen und mit einem gemeinsamen Flugblatt zum Mitmachen einladen. Wer dabei sein möchte, ist zu einem der Vorbereitungstreffen eingeladen. Mitmachen können alle Kinder, ganz egal welcher Religion oder welchen Alters.

Rund um die sieben Kirchtürme sind dann Anfang Januar 2020 wieder mehr als 250 Kinder unterwegs. Dazu kommen noch die Küchenteams und die Begleiter der Kindergruppen. Die Organisationsteams freuen sich über alle, die mitmachen möchten.

Alle Familien, die noch Sternsinger-Gewänder zu Hause haben und nicht mehr benötigen, weil die Kinder inzwischen herausgewachsen sind, werden gebeten, diese im Pfarrbüro an der Nordstraße 13 abzugeben. Dann können auch die „Neuen“ wieder mit richtigen Königsgewändern im neuen Jahr durch die Straßen ziehen. Alle Infos gibt es auch im Internet.