Ahlen -

Am Sonntag, 24. November, um 11 Uhr wird die Jahresverkaufsausstellung 2019 des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf in der Ahlener Stadt-Galerie an der Königstraße eröffnet. Dann beginnt gleichsam der Abverkauf „von der Wand weg“; eine Finissage beendet die Kunstschau vier Wochen später, am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr.