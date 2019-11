„DieWerse Töne“ zeigten ihre Bandbreite

Mit einem vielfältigen Programm und ganz speziellen Arrangements präsentierte sich am Samstagabend der Chor „DieWerse Töne“ beim Benefizkonzert zugunsten des Forums gegen Armut. Die Aula der Sekundarschule war gut gefüllt und die Besucher bekamen ein Bandbreite von Schlager, über Rock, Pop und Klassik bis zu Country zu hören.

„Wir haben ein wirklich buntes Programm zusammengestellt, das sicher für jeden etwas bietet“, hatte der Vorsitzender Dr. Walter Ide , der ebenso wie Chorleiter Cristián Carrasco aus Chile stammt, zuvor angekündigt. Ebenfalls aus Lateinamerika kam der besondere Gast des Abends, der peruanische Tenor und Pianist Enrique Bernardo von den Städtischen Bühnen Münster. Zur Begleitung spielte Eduard Oldenburger auf der Akustischen Gitarre. Die Technik lag in den Händen von Michael Oertel.

Zu den Liedern gab es Erklärungen, so dass die Zuhörer die Stücke gut einordnen konnten. Besonders auffällig war im ersten Teil das „Halleluja“ von Leonard Cohen, der über mehrere Jahre an diesem Klassiker geschrieben hatte. Mit „Can’t Help Falling In Love“ auch ein Song dabei, den Elvis Presley bekannt machte. Dem Super-Hit von Simon & Garfunkel „Sounds Of Silence“ gaben „DieWerse Töne“ einen ganz eigenen Sound. Der erste Teil endete mit dem Traditional „Down To The River To Pray“.

Enrique Bernardo. Foto: Reinhard Baldauf

Den zweiten Teil gestaltete Enrique Bernardo mit Liedern aus Südamerika. Es war aber auch „Dein ist mein ganzes Herz“ von Franz Lehár dabei. Auch bei „And So It Goes“ von Billy Joel war Bernardo dabei. Zum Schluss waren noch die „Diplomatenjagd“ von Reinhard Mey und „Millionär“ von den „Prinzen“ zu hören.

Da der Eintritt frei zum Konzert war, wurde kräftig gesammelt. Das Forum gegen Armut verkaufte in der Pause Getränke, belegte Brötchen und eine Kartoffelsuppe, deren Zutaten ein Landwirt gespendet hatte. Und Vize-Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes überreichte eine persönliche Spende auch von Bürgermeister Dr. Alexander Berger.

Gegründet wurde der Chor „DieWerse Töne“ im Frühjahr 2006. Der Name stellt den Bezug zur Heimatstadt der derzeit rund 20 Sängerinnen und Sänger sowie zur Vielfalt der Stimmen und den gesungenen Liedern her. Seit rund zwei Jahren gibt der Opernsänger und Dirigent Cristián Carrasco den Ton an. Geübt wird donnerstags ab 20 Uhr im Bürgerzentrum. Wie Walter Ide ausführte, sind weitere Mitstreiter willkommen – besonders Männer.

Der Dank von Chor und Forum gegen Armut galten der Volksbank und der Sparkasse für deren Förderung des Konzerts sowie der „Ahlener Zeitung“, die die Plakate kostenlos gedruckt hatte. Der Vorsitzende des Forums, Sebastian Richter, stellte zusammen mit seinem Stellvertreter Dieter Dolenc und Mitarbeiterin Sandy Richter die Einrichtung vor: „Wir verstehen uns grundsätzlich als Türöffner ins soziale System“, erklärte er. Es würden mehr als nur Lebensmittel angeboten. Neben Beratungen gehören ein Möbellager, ein Lebensmittel-Taxi sowie ein Familiencafé dazu.