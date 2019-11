Urlaubs- und Ferienplaner können sich schon jetzt einen Termin in den Kalender 2020 eintragen: Die Mammutstadt, das zentrale Ferienspiel der Stadt Ahlen, findet statt vom 29. Juni bis 10. Juli. Es wird die 32. Auflage des in gleichem Maße bei Schülerinnen und Schülern wie bei Betreuerinnen und Betreuern beliebten Ferienspaßes. Mitmachen können Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf Jahren, sofern sie das erste Schuljahr vollendet haben. Die 600 Mammutpässe waren in diesem Jahr für die Mammutstadt am und im Juk-Haus restlos vergriffen.

Inklusives Angebot und Jobs

Zur Auswertung der Mammutstadt 2019 trafen sich jetzt auf Einladung des Orgateams die Ortsvorstehenden der Mammutstadtteile Langstfurt, Olfenbüttel, Richterbachwinkel, Wasserturmstedt, Werseaue und Zechopolis. Besprochen wurden unter anderem das inklusive Angebot und die digitale Jobvergabe. „Wir haben einige Stellschrauben gefunden, wie wir beispielsweise die Arbeitsbereiche noch besser aufstellen können“, sagte Markus Beckmann vom Jugendamt anschließend.

Mit wertvollen Erkenntnissen im Gepäck macht sich das Organisationsteam nun auf den Weg, um an den Erfolg der Mammutstadt 2019 im kommenden Jahr anzuknüpfen. Markus Beckmann verspricht, dass der Beginn des Passverkaufs rechtzeitig bekanntgegeben wird.