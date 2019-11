Ein magischer Lichtwürfel

Die Stadt hat einen prominenten Einwohner mehr. „Ich bin ein Ahlener“, erklärte Adam Barker-Mill am Freitagabend nach der Einweihung des Colour Cube auf dem Museumsplatz.

Die Geduld der zahlreichen Besucher wurde ein wenig auf die Probe gestellt, bevor der Künstler, begleitet vom Vorsitzenden des Stiftungsrats Meinolf Wiesehöfer , dessen Stellvertreterin Cornelia Glaser, Museumschef Dr. Stephan Trescher und Bürgermeister Dr. Alexander Berger, auf den vorbereiteten roten Buzzer drückte, um die Lichtinstallation in Betrieb zu nehmen. Ein „Ah“ und „Oh“ begleitete das Aufleuchten.

Anschließend lud der Förderkreis des Kunstmuseums zum zweiten Teil der Einweihung in die Ausstellung Barker-Mills ein, wo die Gäste – darunter viele Freunde und Bekannte des Künstlers – von der Vorsitzenden Silke-Anna Linnemann begrüßt wurden. Die vergangenen zehn Tage während des Aufbaus des schwergewichtigen Betonkubus seien sehr aufregend gewesen, erklärte Linnemann, die die architektonische Gesamtleitung übernommen hatte. Bei der Ausführung seien ausschließlich Ahlener Firmen beteiligt gewesen. Zuvor hatte Stephan Trescher die Gäste auf Englisch willkommen geheißen.

Ab jetzt leuchtet‘s am Museumsplatz. Foto: Dierk Hartleb

Mit seiner überraschenden Liebeserklärung an Ahlen löste Adam Barker-Mill spontane Heiterkeit bei den Anwesenden aus. Für die Theodor-F.-Leifeld-Stiftung übernahm es Meinolf Wiesehöfer, das Engagement der Stiftung, für die Stadt Ahlen und ihre Bürger Kunst und Kultur zu fördern, vorzustellen. Mit dem Colour Cube finde die Umgestaltung des Museumsvorplatzes ihren Abschluss, sagte Wiesehöfer, der ausdrücklich seiner Kollegin Cornelia Glaser im Stiftungsvorstand dankte. Sie hatte sich dafür eingesetzt, das Museum optisch sichtbarer zu machen und das Gebäude in den Mittelpunkt zu rücken. Was jetzt noch fehle, sei die Überdachung für die Treppe, die vom Garten ins Museum führe. Meinolf Wiesehöfer versicherte, dass die Stiftung die geplante Umgestaltung des Stadtparks mit der Aufstellung weiterer Skulpturen unterstützen werde.

„ Ich bin ein Ahlener. Ich bin ein Ahlener. “ Adam Barker-Mill

Bürgermeister Dr. Alexander Berger lobte das Engagement der Stiftung und des Museums, der Kunst im öffentlichen Raum zu noch größerer Aufmerksamkeit zu verhelfen. Im Hinblick auf die bereits angesprochene Umgestaltung des Stadtparks werde man gern weiter zusammenarbeiten.

Mit dem Colour Cube erfahre die 2014 eingerichtete Video-Installation des isländischen Künstlers Egill Sæbjörnsson eine wichtige Ergänzung, sagte der frühere Direktor des Museums, Burkhard Leismann. Die Konzentration von Lichtkunstwerken in dem Projekt „Hellweg – Ein Lichtweg“, zu dem Ahlen gehört, sei einmalig in Deutschland.