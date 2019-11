Der „Ahlener Advent“ wächst langsam, aber kontinuierlich. Mit dieser frohen Botschaft wartete Carlo Pinnschmidt als Sprecher der Organisatoren am Montag gemeinsam mit Vertretern der rund 40 Beschicker auf, die vom Nikolaustag am 6. Dezember bis einschließlich Dienstag, 17. Dezember, an 28 Ständen auf dem Marktplatz anzutreffen sein werden.

Seit dem Wochenende kündigt bereits eine 15 Meter hohe Tanne das Ereignis an, flankiert von der silbernen Pyramide der Stadtwerke, die am Montagvormittag aufgebaut wurde. Vor dieser Kulisse sprach Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG), bereits von einer „inoffiziellen Eröffnung“, als sich die Markt-Macher zum Pressegespräch einfanden.

„Wir haben mittlerweile auch viele Bewerbungen von professionellen Ausstellern, die wir so gut wie möglich berücksichtigt haben“, sagt Carlo Pinnschmidt. „Das spricht dafür, dass sich herumgesprochen hat, welch runde Sache der ,Ahlener Advent‘ ist.“ Neben den traditionellen Holzhütten – zwei Neuanschaffungen sind ebenfalls darunter – locken erneut das historische Kinderkarussell, die „Lebendige Krippe“, eine Feuerschale, das Puppentheater, der Smoker und die Eisstockbahn.

Stadtprinz Heinzpeter I. freut sich besonders, dass der Ansturm auf die Eisstockbahn schon jetzt enorm ist. „Wir haben viele Anmeldungen“, sagt er im Namen des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals, dem die Betreuung des sportlichen Spaß-Ereignisses obliegt.

Als besonderes Schmankerl für die kleinen Besucher haben sich die Familie Fredebeul und die WFG zusammengetan und sponsern mehr als 300 Freikarten für Fahrten mit dem historischen Karussell. „Die Ahlener Werbegemeinschaft verteilt diese solange der Vorrat reicht an ihre Kunden“, verrät Jörg Hakenesch. Die teilnehmenden Geschäfte sind Elektro Dinkelmann, „Die Spielerei“, Raiffeisen-Markt Ahlen, Herrenmoden Lieftüchter, „Rund um chic“, Betten Gahrmann, Gourmet-Lädchen, Schreibwaren Sommer, FMG-Studios und WFG.

Zur Eröffnung des „Ahlener Advents“ hat der Nikolaus bereits sein Erscheinen versprochen. Los geht‘s um 17.30 Uhr mit Posaunen, Engelchen, Bürgermeister, „Pro-Ahlen“-Vorstand und WFG-Vertretern.