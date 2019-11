Ahlener Schlepper rollen nach Berlin

Bonn war im Oktober. Berlin ist jetzt. Am frühen Dienstagmorgen will Ludger Schulze Horsel mit seinem Schlepper die Bundeshauptstadt erreicht haben. Mit ihm machen zum Wochenstart 20 weitere Landwirte aus Ahlen mobil. Auf unterschiedlichen Wegen, aber mit einem Ziel: dem Protest gegen eine Politik, die an den Landwirten vorbei über Landwirtschaft entscheide. Mit existenzbedrohenden Folgen, wie sie fürchten.

Die ersten Landwirte legen bereits am frühen Morgen den Gang ein. Gegen 4.30 Uhr rollen fünf Schlepper aus Ahlen nach Sassenberg, um sich einem Konvoi auf 340 Kilometern Strecke anzuschließen. Ludger Schulze Horsel folgt um Mitternacht in einer zweiten Welle. Ein Tieflader nimmt seinen Trecker und den von Kollege Moritz Schulze Rötering Huckepack. „Es muss noch alles in die Betriebsabläufe passen“, erklärt Schulze Horsel.

Ludger Schulze Horsel Foto: Ulrich Gösmann

Gegen 5 Uhr in der Frühe soll Bad Belzig erreicht sein. Von dort sind es noch 90 Kilometer bis in die Bundeshauptstadt. Die wollen die Ahlener auf eigener Achse im Konvoi von erwarteten 5000 landwirtschaftlichen Zugmaschinen zurücklegen. Für den Schlaf bleibt vorher nicht viel Zeit. Die Tiere wollen noch gefüttert werden.

Das passt. Foto: Ulrich Gösmann

Im Oktober war Ludger Schulze Horsel mit dabei, als Schlepper im Schneckentempo nach Bonn rollten. Zwölf Stunden sollte die Fahrt über Land dauern. „Es wird viel über uns geredet, aber nicht mit uns“, bringt der stellvertretende Ortslandwirt seinen Protest auf den Punkt. „Ganz viel Unkenntnis“ sei Grundlage für Entscheidungen, die Existenzen koste. „Wir wollen eine Umweltpolitik, die funktioniert. Und nicht Auflagen, Auflagen, Auflagen.“ Geradezu paradox auch das: „Man wünscht sich Tierschutz, will aber nicht dafür bezahlen. Man holt sich Fleisch nach Deutschland rein, das unsere Preise kaputt macht.“

„ Wir wollen eine Umweltpolitik, die funktioniert. Und nicht Auflagen, Auflagen, Auflagen. Wir wollen eine Umweltpolitik, die funktioniert. Und nicht Auflagen, Auflagen, Auflagen. “ Ludger Schulze Horsel

Ähnliche Worte findet Martin Post. Der Ahlener Landwirt hatte am Montagnachmittag eigentlich Büroarbeit erledigen wollen. Doch die muss warten. Post schwingt sich am Mittag auf seinen Schlepper. Zehn Zugmaschinen rollen aus Ahlen nach Walstedde. Von dort geht es auf einer Staffelfahrt mit Kollegen aus der Region weiter zu einer zentralen Protestkundgebung nach Hamm. Einige werden weiter bis nach Bielefeld fahren.

Andere Ahlener nehmen am Dienstagmorgen den frühen Zug nach Berlin oder starten mit dem Pkw durch, um mit geballter Stärke ein Signal zu setzen, das in dieser Deutlichkeit nicht zu übersehen sein soll.