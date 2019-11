LR spendet 200 000 Euro

Der LR Global Kids Fund wurde im Jahr 2009 von LR Health & Beauty initiiert. Der Verein basiert auf dem gemeinschaftlichen Engagement des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Vertriebspartner sowie Kunden und unterstützt Projekte in den Ländern, in denen LR aktiv ist. LR deckt mit seiner Unternehmensspende die Verwaltungskosten des Vereins. Dadurch kommen alle Spenden 1:1 da an, wo sie auch wirklich gebraucht werden: Bei den einzelnen Projekten vor Ort. Das Ziel ist es, in jedem LR-Markt benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Gefördert werden zum Beispiel Projekte aus den Bereichen Bildung und Gesundheit. Sie alle bieten Kindern eines: „More quality for your life“.