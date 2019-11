Feldzug gegen die Agrar-Politik

Mit dem Schlepper einmal um die Siegessäule: Es musste politisch erst so weit kommen, um mit dem eigenen Trecker so weit zu kommen. Ludger Schulze Horsel ist am Dienstag für den bundesweiten Protest seiner Zunft pünktlich in Berlin angekommen. Mit Familie. Und überwältigt.

Seinen Sechstonner hatte Ahlens stellvertretender Ortslandwirt am Montagnachmittag bei Rosendahl auf den Tieflader gesetzt (wir berichteten). Gleich dahinter: Kollege Moritz Schulze Rötering. Autobahn statt Acker: Über Nacht rollten die Ahlener Huckepack auf schnelleren Rädern nach Bad Belzig, um dort – planmäßig um 4.45 Uhr – abzuladen. Auf eigenen Achsen ging‘s dann im Konvoi die letzten 90 Kilometer für den demonstrativen Feldzug weiter bis in die Berliner City. Um 11 Uhr ist die Siegessäule zum Greifen nahe. Doch weiter geht es die nächsten Stunden nicht.

„Ein tolles Gefühl“, schickt Schulze Horsel durchs Handy. „Die Zugmaschinen stehen hier in Vierer- und Fünferreihen. Hier ist alles rappelvoll.“ Unterwegs hätten Menschen applaudierend und mit klarem Signal „Daumen hoch“ an den Straßenränder gestanden. Die Ahlener sind mit acht Schleppern dabei. Sechs haben nach einem Frühstart am Montagmorgen die komplette Strecke auf ihren Tachos. Weil gegen elf Uhr der Demonstrationszug steht, werden die Fahrzeuge auf der Straße abgestellt. Zu Fuß geht es zum Brandenburger Tor, um zu hören, was in erster Linie die Bundesministerinnen Klöckner und Schulze zu sagen haben.

Und? „Enttäuschend“, findet Tochter Katrin Schulze Horsel. „Immer wieder die alte Leier.“ Vater Ludger sieht sich in Berlin noch nicht am Ziel: „Ich weiß nicht, wie oft wir noch kommen müssen“, bilanziert der 50-Jährige am Nachmittag. „Für eine Kommunikation muss man sich bewegen. Wir haben uns bis nach Berlin bewegt. Jetzt müssen sich auch die anderen bewegen.“ Mit einer wissenschaftlich fundierten Kommunikation.

Am Nachmittag geht es zurück zum Schlepper wenige Schritte vor der Siegessäule. Seine Töchter Katrin und Barbara werden Ludger Schulze Horsel auf den Beifahrersitzen aus Berlin hinausbegleiten. Seine Frau nimmt den Zug. In Bad Belzig werden die Schlepper wieder auf den Tieflader gefahren. Dann geht es durch die Nacht in Richtung Ahlen. Die sechs anderen Schlepper werden sich erst am Mittwochmorgen aus Berlin in Bewegung setzen.