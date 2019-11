Erstmals außerhalb der Kaserne

Ein Tarnnetz über dem Eingang, olivgrüne Fahrzeuge vor dem ehemaligen Landgasthof Samson – was war da am Montagabend los? Der Freundeskreis Ahlener Soldaten und das Aufklärungsbataillon 7 hatten hier zum traditionellen Grünkohlessen geladen. Zahlreiche Soldaten, Mitglieder und Ehrengäste waren dem gefolgt und hatten sich auf den Weg nach Tönnishäuschen gemacht, um die deftige Mahlzeit und die Kameradschaft zu genießen.

„Zum ersten Mal begrüße ich Sie zum Grünkohlessen außerhalb der Kaserne“, eröffnete Bataillonskommandeur und Mitgastgeber Oberstleutnant Timo Gadow den Abend. Er begrüßte die geladenen Gäste, unter ihnen Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Zügig übergab der Kommandeur an den weiteren Gastgeber des Abends, den Freundeskreis- Vorsitzenden Thomas Kras . Dieser hatte gleich eine große Neuigkeit: „Der Freundeskreis hat nun ein neues Wappen.“ Daraufhin enthüllten Major Rene Riekmann und Oberfeldwebel Franziska Achten die Tafel. Entworfen wurde das heraldische Erkennungszeichen von Manfred „Manni“ Pütter vom Freundeskreis, zum Digitaldruck von Hauptfeldwebel Pierre Hassemeier aufbereitet.

„Das Vorgängerwappen enthielt noch das Zeichen des früheren Sanitätsregiments 22, das nun leider schon lange aufgelöst ist“, erklärte Kras. Damit sei es an der Zeit gewesen, auch das Wappen des Freundeskreises anzupassen. In diesem Zug übergab der Vorsitzende gleich eine Wappentafel an den Kommandeur der Aufklärer. Der bedankte sich für dieses „Zeichen der Verbundenheit des Bataillons mit dem Freundeskreis und der Stadt Ahlen“.

Inzwischen waren das Wintergemüse und die köstlichen Beilagen – Bratkartoffeln, Mettendchen und Kassler – fertig und Hauptfeldwebel Björn Hempel mit Stabsunteroffizier Sascha Weitreck und dem Stabsgefreiten Marcel Grau machten sich daran, die mittlerweile hungrigen Gäste zu verköstigen. Dabei wurden sie von Ordonnanzen des Bataillons und dem Thekenteam des Förderervereins Kulturgut Samson unterstützt.

„Wir bedanken uns beim Eigentümer, der gräflichen Familie, für die Möglichkeit, uns hier zu treffen“, sagte Thomas Kras. Von der Umlage in Höhe von zehn Euro für die zivilen Teilnehmer wurden die Getränke bestritten. „Den Rest spendet der Freundeskreis als Dankeschön den Maltesern, für die sich die Familie Schall-Riaucour einsetzt“, versprach der Vorsitzende. Auch fand das Engagement des Fördervereins Kulturgut Samson für das historische Gebäude großes Lob. „Ein wirklich schöner Ort mit viel Atmosphäre“, waren sich der Kommandeur und der Vorsitzende des Freundeskreises Ahlener Soldaten einig.