Wochenmarkt-Abschied nach 45 Jahren

Am Mittwochvormittag nutzte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Gelegenheit, sich mit Blumen von Hannelore Rüter zu verabschieden. Es war bereits jetzt ihr letzter Markttag in der „guten Stube“, denn ab kommenden Samstag zieht der Markt ausnahmsweise bis zum Weihnachtsfest wieder zum Marienplatz um – und damit in die Fußgängerzone.

„Nächsten Samstag ist dann die letzte Schicht in Ahlen“, sieht die Ahlenerin Hannelore Rüter ihren Abschied mit einem lachenden und weinenden Auge. Familiäre Umstände haben sie zu der Entscheidung bewogen. Drei Verkaufswagen und sechs Verkäuferinnen hat sie im Einsatz, die in den vergangenen Jahren auch in Neubeckum, Ennigerloh, Werne und Hamm standen. So ganz kehrt die Geschäftsfrau dem Marktgeschehen noch nicht völlig den Rücken zu, denn traditionell steht sie noch bis zum 22. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Hamm. Vielleicht auch die kommenden Jahre, denn Krapfen und Waffeln kann sie vor Ort backen. Aber da will sie in erster Linie auf ihre Gesundheit hören, bevor sie langfristige Versprechen macht.

Sonderaktionen wird es zur letzten Schicht in Ahlen nicht geben. „Der Abschied ist auch so schon schlimm genug“, will die 64-Jährige eigentlich gar nicht daran denken. In Ahlen seien die ersten Jahre am schönsten gewesen. „Da war der Markt noch voll.“ Das habe sich mit den verlängerten Öffnungszeiten der umliegenden Geschäfte geändert; die Reihen seien ausgedünnt. Aber auch anderen Märkten, wie in Werne, ergehe es so. In guter Erinnerung werden ihr aber auch die Kunden bleiben: „Wir hatten immer liebe und nette Kunden, die mir fehlen werden.“

Bürgermeister Dr. Alexander Berger bedauerte den Abschied des Marktstandes: „Meine Jungs werden Ihre Waffeln sehr vermissen. Sie haben die Ahlener sehr gut verköstigt.“ Sie sei eine Bereicherung für den Ahlener Markt gewesen. Heinz Schwippe, Sprecher der Marktbeschicker, will Hannelore Rüter am Samstag noch mal ganz besonders verabschieden: „Sie ist eine ganz liebe und nette Marktnachbarin, die sehr kundenbezogen ist.“

Derweil hielt Dietmar Kisolowski, bei der Stadt für die Betreuung der Märkte zuständig, gute Nachrichten bereit: Der Wochenmarkt wird auch zukünftig nicht ohne Backwaren auskommen müssen. Anfang Januar 2020 werden mit den Bäckereien Krumkram aus Werne und Terjung aus Lüdinghausen, dessen Inhaber sogar Brotsommelier ist, die Lücke schließen. Ende Januar wird zudem noch ein Obsthändler hinzukommen. Was auch Heinz Schwippe freute: „Wir arbeiten daran, den Markt wieder richtig voll zu bekommen“.