Das letzte Titanic-Dinner aus der FBS-Küche

„Meine Welt, Deine Welt, Eine Welt“ ist das Motto, das über dem neuen Jahresprogramm der Familienbildungsstätte steht. „Dabei liegt der Blick auf uns selber, auf unseren Nächsten, aber ganz sicher auch auf der Welt, in der wir leben“, sagte Lars Koening , Leiter der Familienbildungsstätte, bei der Programmvorstellung für 2020.

Die neuen Termine sind passend zum Anmeldestart am 2. Dezember online. Dazu hat die gedruckte Version eine Neuerung: „Wir haben ein Extraheft zu den Angeboten in Kindergärten im Südkreis herausgegeben“, zeigt Jutta Pöpsel , zuständig für die Eltern- und Familienfragen in der katholischen Bildungseinrichtung. Das Angebot im Heft reicht von „Brotaufstrich selber herstellen“ bis „Wut tut gut“. Dazu gibt's zahllose Themen rund ums Spielen, um Schule und deren Vorbereitung.

Natürlich ist bei dem Motto auch ein erklecklicher Anteil an Informationsveranstaltungen zur Ressourcenschonung im neuen Programm. So ist die Müllvermeidung ein wichtiges Thema, aber auch der „Lifestyle“ kommt nicht zu kurz.

Wieder steht die Selbstbehauptung von Mädchen und Frauen im Blickpunkt. Dabei ist auch das Armutsrisiko durch die Pflege von Angehörigen nicht ausgespart. „Schließlich möchte ich noch auf das Kabarett zum Weltfrauentag hinweisen, das zum ersten Mal in der Stadthalle stattfindet“, ergänzt Bernadette Rentmeister. Kabarettistin Simone Fleck wird am Sonntag, 8. März, von 18 bis 20.15 Uhr mit ihrem Programm „Lieber ohne Mann als gar kein Mann“ auftreten.

Zahlreiche Kurse rund um Gesundheitsthemen sind wie immer im Programm. Dabei ist „Burn out – wenn Frauen über ihre Grenzen gehen“ ein wichtiges Thema. Entspannung für Schwangere mittels Klang und Kurse zur ersten Hilfe bei Diabetes oder Herzkrankheiten runden das Programm ab.

Dauerbrenner in der Bildungsstätte sind die Kochkurse. „Dabei haben wir diesmal das ,Titanic‘-Dinner. Wir kochen das letzte Menü mit elf Gängen an zwei Abenden nach“, kündigt Brigitte Wieland an.

Insgesamt umfasst das Programm weit über 600 Kurse und Veranstaltungen. Wer noch etwas dazu beisteuern kann, ist eingeladen, sich zu melden. „Wir freuen uns über jede Erweiterung“, lädt FBS-Leiter Lars Koenig ein. Die Anmeldungen sind ab dem 2. Dezember ab 9 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 9 12 30 möglich, daneben aber auch online oder per E-Mail an fbs-ahlen@bistum-muenster.de.