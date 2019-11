Nach dem Abbau des Budenzaubers wurde es im Vorjahr still auf dem Marktplatz: keine Weihnachtsparty, keine Silvesterfeier. Das soll in diesem Jahr anders sein. Gleich drei „Jahresendspurt-Partys“ locken zwischen dem 21. und 31. Dezember ins beheizte 450-Quadratmeter-Zelt im Herzen der Stadt.

„Ich bin von etlichen Ahlenern angesprochen worden, die nach dem Weihnachtsmarkt eine größere Feier im Zentrum vermisst haben“, sagt Uwe Kloß, der mit seiner Firma „Mobilsound“ schon so manche Partynacht der Umgebung oder das Stadtfest in der „guten Stube“ mitgestaltet hat. Auch Frank Strohbücker, der bereits einige Male für die Beköstigung der Gäste im Weihnachtszelt verantwortlich zeichnete, kann sich an guten Zulauf erinnern. „Wir wollen an diese Erfolge anknüpfen“, sagt er im Pressegespräch. Und das dreifach.

Dem besinnlichen „Ahlener Advent“, auf dem ohnehin kein Zelt geplant ist, kommen die Organisatoren nicht ins Gehege. Im Einvernehmen mit der Stadt wird die Location erst nach dem 17. Dezember bespielt.

Am Samstag, 21. Dezember, steigt dann ab 20 Uhr eine 90er-Party (Eintritt an der Abendkasse: 6 Euro). Es folgt eine Fete unter dem Titel „Coming Home For Christmas“ am Montag, 23. Dezember, ab 20 Uhr (Eintritt an der Abendkasse: 8 Euro). „Der Abend vor Heiligabend ist in Ahlen ja traditionell ein Ausgehmagnet, an dem auch viele Auswärtige an ihren Heimatort zurückkehren“, weiß Uwe Kloß. Abgerundet wird der „Party-Dreier“, bei dem auch ein Sicherheitsdienst gebucht ist, dann zu Silvester. Hierfür gibt‘s Karten nur im Vorverkauf mit Tischreservierung (Frauen zahlen 65 Euro, Männer 70 Euro). Dafür gibt‘s neben Musik von Discjockey Toby (Tobias Drüen) ein hochwertiges Zwei-Gänge-Menü, auch vegetarisch, und alle Soft- und Longdrinks inklusive.