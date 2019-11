Stadt schreibt Sperre vorerst ab

Kein Comeback? Die Verwaltungsvorlage für die nächste Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am kommenden Montag (2. Dezember, 17 Uhr, Rathaus) spricht sich gegen eine Rückkehr der Sperre aus, die die Richard-Wagner-Straße vom Konrad-Adenauer-Ring abklemmt. Zunächst einmal. Ihren Standpunkt macht die Stadt an Zahlen fest, die sie während eines einmonatigen Probelaufs im Frühsommer mit und ohne Sperre ermittelte. An baulichen Veränderungen auf dem Ring und an der langfristige Existenzsicherung des Nahversorgers.

Auf einer Anwohnerversammlung hatten sich im März 2018 Anlieger ganz klar für die Sperre ausgesprochen, um den Durchgangsverkehr aus ihrem Wohnquartier zu halten. Ein Jahr später dann der Probelauf. Jetzt nennt die Verwaltungsvorlage erstmals Messergebnisse. Vor der Sperrung zählte sie auf der Richard-Wagner-Straße zu Spitzenzeiten rund 205 Fahrzeuge je Stunde, mit Sperre 98. Auf der Robert-Koch-Straße ergaben sich kaum Veränderungen. Ohne Sperre 102, mit Sperre 105. „Diese Werte liegen für eine Wohnstraße, um die es sich bei der Richard-Wagner-Straße handelt, unterhalb des Richtlinienwertes von 400 Kfz/Stunde“, heißt es in der Vorlage. Blick auch auf den Konrad-Adenauer-Ring: Vor und während der Sperrung seien ähnliche Rückstaus entstanden.

Bei einer Unterschriftenaktion hatten sich 167 Bürger hinter einen Fortbestand der Sperre gestellt, darunter 129 aus dem Quartier. Weitere 29 meldeten sich in Mails und Anrufen. Lediglich fünf sprachen sich dagegen aus.

„ Der Nahversorger im Quartier sieht sich durch eine Sperre akut in seiner Existenz bedroht. Der Nahversorger im Quartier sieht sich durch eine Sperre akut in seiner Existenz bedroht. “ Verwaltungsvorlage

Im Fokus auch der Edeka-Markt: „Der Nahversorger im Quartier sieht sich durch eine Sperre akut in seiner Existenz bedroht. Im Falle einer dauerhaften Sperrung ist davon auszugehen, dass das Quartier die Nahversorgung dauerhaft verliert, was insbesondere für die älteren Bevölkerungsteile hochgradig negative Auswirkungen haben wird“, heißt es weiter.

Die Nahversorgung soll langfristig gesichert werden. Foto: Ulrich Gösmann

Einen deutlichen Rückgang des Durchgangsverkehrs erwartet die Stadt jetzt von Veränderungen auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Straßen.NRW will im Kreuzungsbereich B 58 / Kapellenstraße die schwach frequentierte Geradeausspur in Richtung Hohle Eiche auch für Linksabbieger freigeben. Das soll den Verkehrsabfluss bei Grün deutlich erhöhen und Rückstaus entsprechend reduzieren. Dahinter steht die Erwartung, dass weitaus weniger Fahrer auf die Wagner-Straße ausweichen. Die Verwaltung empfiehlt, „die Sperre zunächst nicht wieder zu errichten und die weiteren Entwicklungen im Bereich der Nahversorgung und die Entlastungswirkung der zweiten Abbiegespur abzuwarten.“

„ Noch ist alles offen. Noch ist alles offen. “ Matthias Milkner

Abwarten will auch Matthias Milkner, der den neuen Edeka am Eckpunkt Ring / Warendorfer Straße ab Sommer 2020 betreibt. Der Monat der Probe-Sperrung habe den kleinen Markt auf der Richard-Wagner-Straße acht bis zehn Prozent Umsatz gekostet. Eine Größenordnung, die auf Dauer nicht zu verkraften sei. Inwieweit der neue Markt dem Kleinen Kunden kostet, müsse beobachtet werden. Milkner im Redaktionsgespräch: „Noch ist alles offen.“

Übrigens: Der Edeka-Komplex am Eck Wagner-/ Weststraße ist nicht mehr auf dem freien Markt. Die Firma Nabbe hat ihn soeben an eine Investorengruppe aus Göttingen verkauft, wie es aus Münster heißt.