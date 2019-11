Warum sie auf die Gegenfahrbahn geriet? Das konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht ergründen, als sie am Donnerstagmittag mit einer Frau konfrontiert wurden, die auf dem Alten Postweg mit ihrem Pkw frontal Kleintransporter kollidiert war. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Um 12.45 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Aus der Feuerwehr-Hauptwache rückten ein Rettungswagen, ein Hilfeleistungsfahrzeug und ein Notarzt aus. Nach ersten Erkenntnissen der Kräfte vor Ort war die 60-Jährige mit ihrem silbernen Volvo-Kombi auf dem Alten Postweg in Richtung Alte Beckumer Straße unterwegs. Aus ungeklärten gründen geriet sie dabei auf die gegenüberliegende Spur, auf der gerade ein Kleinlastwagen von der Alten Beckumer Straße in den Alten Postweg abgebogen war. Der 69-jährige Fahrer konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, so dass die Fahrzeuge zusammenprallten.

Die 60-Jährige musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Es wird vermutet, dass bei ihr gesundheitliche Probleme vorlagen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in das St.-Franziskus-Hospital eingeliefert.