Der 18-jährige Sendenhorster befuhr laut Polizei gegen 23.35 Uhr die K 26 aus Walstedde kommend in Richtung Ahlen. Im Bereich der Einmündung zur L 671 kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Sowohl der Fahrer als auch zwei weitere heranwachsende Mitfahrer aus Drensteinfurt wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Die L 671 war für die Dauer der Bergungsarbeiten ca. eine Stunde lang gesperrt.

Nach ergänzenden Angaben der Feuerwehr soll der Fahrer aufgrund des starken Nebels die Straßenkreuzung zu spät erkannt haben. Im Fahrzeug waren fünf Insassen, die sich jedoch allein aus dem auf der Seite liegenden Wrack befreien konnten. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht, alle anderen Mitfahrer nach einer Untersuchung in die Obhut der Eltern entlassen.